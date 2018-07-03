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«Продувшему» 1/4 финала датчанину угрожают смертью
Неизвестные угрожали смертью нападающему сборной Дании Николаю Йоргенсену, который не реализовал свой удар в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Хорватией.
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«Хватит. Наше общество никогда не должно принимать смертельные угрозы, отправленные звездам чемпионата мира, политикам или кому-либо еще.
Это абсолютно неприемлемо. Мы сообщим об этом случае полиции, чтобы остановить это безумие», - говорится в заявлении федерации.
Основное и дополнительное время встречи датчан и хорватов завершилось со счетом 1:1.
Во время серии Йоргенсен подошел к мячу последним, и его удар отразил вратарь Даниэль Субашич.
После этого хорват Иван Ракитич реализовал пенальти, что позволило его команде обыграть Данию.
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Неизвестные угрожали смертью нападающему сборной Дании Николаю Йоргенсену, который не реализовал свой удар в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с...
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