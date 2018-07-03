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«Продувшему» 1/4 финала датчанину угрожают смертью

04.07.2018 08:36 — Разное | Партизан  
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Неизвестные угрожали смертью нападающему сборной Дании Николаю Йоргенсену, который не реализовал свой удар в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с Хорватией.


Как передает Oxu.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте федерации футбола страны.

«Хватит. Наше общество никогда не должно принимать смертельные угрозы, отправленные звездам чемпионата мира, политикам или кому-либо еще.

Это абсолютно неприемлемо. Мы сообщим об этом случае полиции, чтобы остановить это безумие», - говорится в заявлении федерации.

Основное и дополнительное время встречи датчан и хорватов завершилось со счетом 1:1.

Во время серии Йоргенсен подошел к мячу последним, и его удар отразил вратарь Даниэль Субашич.


После этого хорват Иван Ракитич реализовал пенальти, что позволило его команде обыграть Данию.


 
 
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Неизвестные угрожали смертью нападающему сборной Дании Николаю Йоргенсену, который не реализовал свой удар в серии пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира с...
 
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