«Продувшему» 1/4 финала датчанину угрожают смертью





передает Oxu.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте федерации футбола страны. КакOxu.Az, об этом сообщается в Twitter-аккаунте федерации футбола страны.





«Хватит. Наше общество никогда не должно принимать смертельные угрозы, отправленные звездам чемпионата мира, политикам или кому-либо еще.





Это абсолютно неприемлемо. Мы сообщим об этом случае полиции, чтобы остановить это безумие», - говорится в заявлении федерации.





Основное и дополнительное время встречи датчан и хорватов завершилось со счетом 1:1.





Во время серии Йоргенсен подошел к мячу последним, и его удар отразил вратарь Даниэль Субашич.









После этого хорват Иван Ракитич реализовал пенальти, что позволило его команде обыграть Данию.



