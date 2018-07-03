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Полиция сообщила о новых случаях отравления под Солсбери

04.07.2018 08:33 — Разное | Партизан  
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Полиция графства Уилтшир в среду, 4 июля, сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По информации полиции, 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания. Полиция допускает их возможный контакт с "неизвестным веществом"

Пострадавших поместили в больницу в Солсбери, они находятся в критическом состоянии. Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества. В начатом расследовании полиции принимают участие несколько структур.

"Ряд мест, которые пострадавшие могли посетить перед инцидентом, будет оцеплен в качестве мер предосторожности", - говорится в заявлении полиции.


4 марта 2018 года в английском городе Солсбери был отравлен ранее осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль. Вместе с ним пострадала дочь Юлия. Власти страны заявили, что россияне отравлены веществом нервно-паралитического действия "Новичок", которое разрабатывали в СССР и РФ. ОЗХО подтвердила выводы Британии о природе яда, однако не назвала его "Новичком". Кроме Скрипалей в инциденте пострадали десятки человек. Позднее Скрипалей выписали из больницы.

 
 
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Полиция графства Уилтшир в среду, 4 июля, сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. Об этом сообщает Deutsche Welle.
 
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