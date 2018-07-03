Китай предложил ЕC создать торговый альянс

По их данным, высокопоставленная китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ и министром иностранный дел Ван И на встречах с европейскими дипломатами в Брюсселе, Берлине и Пекине призвала выпустить совместное заявление с резкой критикой новых американских пошлин.





В обмен Китай пообещал Евросоюзу открыть свой рынок для европейских инвестиций.





Китай надеялся, что документ будет одобрен на двустороннем саммите в Пекине 16–17 июля, но ЕС не поддержал инициативу.





Брюссель согласился лишь на умеренное коммюнике, в котором стороны подтвердят свою приверженность принципам многосторонней торговле и пообещают создать рабочую группу по модернизации Всемирной торговой организации, говорится в публикации.





При этом китайские государственные СМИ продолжают сообщать, что Пекин и Брюссель "готовы противостоять торговому протекционизму рука об руку".





8 марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении 25-процентной пошлины на ввоз стали и 10-процентной – на ввоз алюминия. Китай и Евросоюз утвердили ответные тарифы на товары из США.





Ряд стран пытаются оспорить американские пошлины во Всемирной организации торговли. Всемирный банк допускает, что торговая война может привести к глобальному экономическому кризису.