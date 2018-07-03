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«Один раз увидеть». Специалисты MIT создали робота, который обучается с первого раза
Исследователи Массачусетского технологического университета
Новая технология позволяет роботу имитировать движения механической руки после единственного просмотра видео с нужным движением. При этом движение всегда предполагало «захват» разнообразных объектов. В результате робот мог манипулировать любым объектом после однократного просмотра видео, на котором необходимую операцию показывал человек.
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Исследователи Массачусетского технологического университета рассказали о создании алгоритма для обучения роботов по единственноому просмотру видео с примером...
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