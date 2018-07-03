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«Один раз увидеть». Специалисты MIT создали робота, который обучается с первого раза

04.07.2018 09:10 — Разное | dev.by  
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Исследователи Массачусетского технологического университета рассказали о создании алгоритма для обучения роботов по единственноому просмотру видео с примером задачи, пишет Fast Company.

Новая технология позволяет роботу имитировать движения механической руки после единственного просмотра видео с нужным движением. При этом движение всегда предполагало «захват» разнообразных объектов. В результате робот мог манипулировать любым объектом после однократного просмотра видео, на котором необходимую операцию показывал человек.

«Один раз увидеть». Специалисты MIT создали робота, который обучается с первого раза

Как отмечает Technology Review, на первый взгляд сам факт перемещения разных объектов не кажется сложной задачей, но важность достижения заключается в новом способе обучения. Его назвали моделе-независимым мета-обучением (MAML). Особенность алгоритма — в объединении имитационного обучения с алгоритмом мета-обучения.

 
 
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Исследователи Массачусетского технологического университета рассказали о создании алгоритма для обучения роботов по единственноому просмотру видео с примером...
 
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