«Один раз увидеть». Специалисты MIT создали робота, который обучается с первого раза

Исследователи Массачусетского технологического университета рассказали о создании алгоритма для обучения роботов по единственноому просмотру видео с примером задачи, пишет Fast Company.

Новая технология позволяет роботу имитировать движения механической руки после единственного просмотра видео с нужным движением. При этом движение всегда предполагало «захват» разнообразных объектов. В результате робот мог манипулировать любым объектом после однократного просмотра видео, на котором необходимую операцию показывал человек.



