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Инженеры заячьих душ. Белорусы снимают детский сериал, который крутят Disney, Discovery, Sky Kids
Андрей Леденев и Сергей Гашников — инженеры электронной техники, Андрей Толкачёв — математик-системный программист. Их компанию, Digital Light Studio (DLS), в июне приняли в ПВТ. Чем, думаете, занимается компания? Делает
Сняли свой стереофильм вслед за Кэмероном
«Солнечные зайчики», или в англоязычной версии Sunny Bunnies, — это сериал из коротких, 3-4-минутных, анимационных эпизодов для самых маленьких зрителей. Круглые забавные персонажи веселятся, играют и познают мир. В каждом сезоне 26 серий, сейчас к концу подходит производство третьего сезона.
— Мы познакомились с компьютерами в конце 80-х, — рассказывает Андрей Леденев. — Нам нравилось осваивать новые профессии. Начинали, как и все, с программирования, но возможности зарождающейся компьютерной графики поглотили нас без остатка.
Корни DLS уходят в начало 2000-х: тогда наши герои устроились в минский офис американской Cronaintsep. По их отзывам, компания была «большим пылесосом для веб-дизайнеров». Там аутсорсили для американского рынка, а когда компания закрылась, стали самостоятельно делать мультимедиа и рекламные ролики для ТВ.
Потом был период популярности 5D аттракционов: мини-кинотеатры с подвижной платформой появились в парках развлечений по всему СНГ, и короткометражки для них хорошо покупались.
Идей было много, но после фильтрации в шорт-листе осталось три: паровозная гонка Steam Speed (в русском варианте — «На всех парах»), сериал про мяч, который боится играть в футбол Kick Me If You Can («Путь мяча») и сериал для малышей про солнечных зайчиков.
Там они надеялись не только познакомиться с новым для себя рынком, услышать мнение профессионалов, но и найти инвестора для своего проекта. Инвестора не нашли, зато наладили контакты с дистрибьютором. А ещё осознали, что на MIPCOM надо приезжать не с набросками, а с уже готовым продуктом.
— Все ходят и хвалят работы друг друга, говорят, как это круто, — вспоминает поездку в Канны Андрей Толкачёв. — Это происходит не просто из вежливости, а потому, что на раннем этапе никто точно не может сказать, выстрелит проект или нет. Всё становится ясно после премьеры. Поэтому на выставке все проекты принимают очень дружелюбно. Но на MIPCOM люди приезжают продавать уже готовые продукты. А у нас в то время — ни имени, ни готового проекта, только один эпизод «Солнечных зайчиков». Поэтому весь следующий год мы делали первый сезон.
Как делается раскадровка «на огурцах»
Первые серии опробовали в детских садах: смотрели, как дети реагируют на происходящее на экране.
— Нам казалось, что мы такие крутые и наши серии будут интересны десятилеткам. Оказалось, наших шуток хватает на детей от двух до четырёх.
Как происходит творческий процесс? Авторская группа зайчиков собирается и устраивает мозговой штурм — решает, чем персонажи будут заниматься в следующей серии. Близится Пасха? Отлично, значит, зайчики будут красить яйца. Скоро чемпионат — прекрасно, играем в футбол. Дальше художники создают наброски (скетчи), а режиссер и аниматоры вживую отыгрывают сцены — вовсю кривляются, чтобы лучше понять задумку. Когда скетчи готовы, делается раскадровка.
Серия проходит несколько итераций. То, что хорошо звучит на словах и кажется удачным в раскадровке, в финале может оказаться не очень. Например, не хватает какой-то шутки, или она не так сыграна. Тогда возвращаемся к сцене и дорабатываем её.
Работа над одной серией длится не меньше двух месяцев, параллельно студия делает 3-4 эпизода.
Над каждой серией работает один аниматор, один художник и один визуализатор. Для команды это своего рода небольшой творческий проект. Кроме этого, есть режиссёр, который ведёт все серии.
— Как оказалось, на рынке детской анимации очень высокая конкуренция, — говорят авторы. — Все хотят попасть в эфир топовых телеканалов. А мы, не имея практического опыта в этой сфере, смогли этого достичь. В нашем случае рецепт был такой: бездиалоговое шоу, одна короткая история и побольше шуток.
Для зрителей из Беларуси и других стран СНГ мультсериал пока
Есть два основных способа монетизации сериала: доходы от продажи лицензий телеканалам и доходы от просмотров рекламы на Youtube. Стоимость лицензий для телеканалов невысока, но присутствие в эфире является своего рода рекламой сериала на Youtube, который и приносит основной доход. Поэтому к трансляции в каждой новой стране надо подходить системно. Для студии эта сторона работы очень важна, так как внешнего финансирования она не имеет и развивается за счёт собственных ресурсов.
О цензуре
Работа с лидерами телеиндустрии учит аниматоров терпеть и смиряться. Что такое цензура, они знают не понаслышке.
В другой раз американский канал отказался покупать серию про то, как зайчик по имени Большой Бу много ел и стал толстым, а другие зайчики помогли ему при помощи физических упражнений снова стать стройным. Зайчики смеются над толстым товарищем — это же буллинг!
В третий раз каналу не понравился эпизод, где зайчик с большим трудом тащит холодильник, ему очень тяжело. Потом дверь холодильника открывается, а внутри — его друзья, они хохочут.
— Не взяли. Мы спросили почему. Потому что дети начнут повторять — закроются в холодильнике. Пришлось переделывать этот шот.
На вопрос, как они реагируют на такие вмешательства цензоров, руководители DLS отвечают по-разному.
— Да бесимся мы! — восклицает Андрей Леденев.
— На самом деле, мы не бесимся, — сдержанно возражает Андрей Толкачёв. — Мы производим коммерческий проект и делать серии, которые не покупают, нам просто не выгодно. Поэтому мы вынуждены работать по правилам этого рынка.
Андрей Толкачёв считает, что зачастую отказ покупать какую-нибудь серию продиктован не политикой телеканала, а мнением конкретного специалиста, закупающего контент.
«Главное — не должно быть занудства»
Что должно быть в характере мужчин среднего возраста, чтобы на протяжении нескольких лет сочинять истории мультяшных персонажей?
На невольный вопрос — почему ваши зайчики так похожи на «смешариков» — авторы Sunny Bunnies готовы терпеливо объяснять, что сходство — только на первый взгляд. А уже на второй видна огромная разница: «Смешарики» — поучительный сериал для детей постарше, Sunny Bunnies — сугубо развлекательный для самых маленьких.
— Это не путь копирования, — говорит Андрей Толкачёв. — Никто, когда садится что-то придумывать, не пытается копировать чью-либо идею. Когда мы стали думать над сериалом, наш художник предложил: давайте сделаем кино про солнечных зайчиков. Сели делать. У наших художников было 30-40 разных вариантов персонажей, а в итоге самые милые свелись к нарисованным шарикам. Решили: ну, давайте попробуем.
Сейчас создатели зайчиков уже жалеют о выбранной форме персонажей. Кажущаяся лёгкость анимации круглых героев оказалась обманчивой, к тому же их функционал — сильно ограничен.
— Всем кажется, что круглых персонажей создать легче и они могут сыграть любую эмоцию. Многие садятся в эту лужу, ну и мы не испортили общую статистику. Ручки-ножки — маленькие, взять ими ничего нельзя, почесать нос нельзя, даже палку в руки не возьмёшь, — жалуется Андрей Толкачёв. — Поэтому многие вещи зайчики делают или ушами, или одной лапкой.
Один из аниматоров студии работал сварщиком в Борисове
Сейчас команда DLS уже подустала от «Солнечных зайчиков» и мечтает сделать что-нибудь более серьёзное для публики постарше. В портфеле остались два нереализованных проекта — про паровозы и мяч. Гонка на паровозах могла бы стать как сериалом, так и полнометражным фильмом, однако для её реализации нужны серьёзные инвестиции. Идти длинным путём «Солнечных зайчиков», когда деньги на проект поступают от реализации самого проекта, студия больше не хочет.
— Когда мы начинали «зайчиков», нам говорили, что деньги проект начнёт приносить только через 5 лет. Мы в ответ смеялись. Оказалось, над собой смеялись.
Отчасти ради новых проектов DLS и вступила в ПВТ.
Хотя в студии работает много талантливых специалистов, одна из проблем — нехватка кадров. Прежде всего не хватает аниматоров, хотя к людям этой профессии и нет жёстких карьерных требований, попадают в студию они из самых неожиданных сфер. Кто-то пришел сразу после института, кто-то решил радикально сменить профессию.
Другая девочка работала технологом в полиграфии и вдруг почувствовала, что хочет делать анимацию. Она прошла у нас двухмесячную стажировку и за это время сделала гигантский шаг вперед.
Курсы по анимации, провести которые DLS вынудил кадровый голод, только частично удовлетворили потребности студии. Чтобы аниматор смог самостоятельно работать с персонажами, он должен практиковаться не менее двух лет.
Это плохая новость. Хорошая же состоит в том, что для того, чтобы стать аниматором, не обязательно быть художником — достаточно просто иметь богатое воображение.
Фото: Андрей Давыдчик
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Андрей Леденев и Сергей Гашников — инженеры электронной техники, Андрей Толкачёв — математик-системный программист. Их компанию, Digital Light Studio (DLS), в июне приняли в...
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