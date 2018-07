Инженеры заячьих душ. Белорусы снимают детский сериал, который крутят Disney, Discovery, Sky Kids

Андрей Леденев и Сергей Гашников — инженеры электронной техники, Андрей Толкачёв — математик-системный программист. Их компанию, Digital Light Studio (DLS), в июне приняли в ПВТ. Чем, думаете, занимается компания? Делает мультики про «солнечных зайчиков» . dev.by познакомился с героями белорусской анимации и их создателями.





Сняли свой стереофильм вслед за Кэмероном

«Солнечные зайчики», или в англоязычной версии Sunny Bunnies, — это сериал из коротких, 3-4-минутных, анимационных эпизодов для самых маленьких зрителей. Круглые забавные персонажи веселятся, играют и познают мир. В каждом сезоне 26 серий, сейчас к концу подходит производство третьего сезона.

— Мы познакомились с компьютерами в конце 80-х, — рассказывает Андрей Леденев. — Нам нравилось осваивать новые профессии. Начинали, как и все, с программирования, но возможности зарождающейся компьютерной графики поглотили нас без остатка.

Корни DLS уходят в начало 2000-х: тогда наши герои устроились в минский офис американской Cronaintsep. По их отзывам, компания была «большим пылесосом для веб-дизайнеров». Там аутсорсили для американского рынка, а когда компания закрылась, стали самостоятельно делать мультимедиа и рекламные ролики для ТВ.

Потом был период популярности 5D аттракционов: мини-кинотеатры с подвижной платформой появились в парках развлечений по всему СНГ, и короткометражки для них хорошо покупались.

— Вслед за Кэмероном, который своим «Аватаром» возродил интерес к стереокино, мы сняли свой стереофильм для 5D аттракционов и выпустили его в прокат. Насколько нам известно, мы были первыми, кто осуществил это в Беларуси, — говорит Андрей Леденев. — Всего мы сделали 11 5D фильмов в разных жанрах — стимпанковские гонки на паровозах, приключения солнечных зайчиков, ужастики, две серии боевика «Отряд Магов Особого Назначения» и другие. Так мы работали несколько лет, а когда в 2009 году наступил кризис, этот бизнес пошёл на спад. И тогда нам пришла мысль сделать анимационный сериал.





Идей было много, но после фильтрации в шорт-листе осталось три: паровозная гонка Steam Speed (в русском варианте — «На всех парах»), сериал про мяч, который боится играть в футбол Kick Me If You Can («Путь мяча») и сериал для малышей про солнечных зайчиков.

С питч-библиями — брошюрками, описывающими идеи проектов — основатели DLS отправились в Канны на выставку MIPCOM (Marché International des Programmes de Communication) — ежегодный международный рынок телевизионного контента, где находят друг друга производители, покупатели и дистрибьюторы.

Там они надеялись не только познакомиться с новым для себя рынком, услышать мнение профессионалов, но и найти инвестора для своего проекта. Инвестора не нашли, зато наладили контакты с дистрибьютором. А ещё осознали, что на MIPCOM надо приезжать не с набросками, а с уже готовым продуктом.

— Все ходят и хвалят работы друг друга, говорят, как это круто, — вспоминает поездку в Канны Андрей Толкачёв. — Это происходит не просто из вежливости, а потому, что на раннем этапе никто точно не может сказать, выстрелит проект или нет. Всё становится ясно после премьеры. Поэтому на выставке все проекты принимают очень дружелюбно. Но на MIPCOM люди приезжают продавать уже готовые продукты. А у нас в то время — ни имени, ни готового проекта, только один эпизод «Солнечных зайчиков». Поэтому весь следующий год мы делали первый сезон.









Как делается раскадровка «на огурцах»

Первые серии опробовали в детских садах: смотрели, как дети реагируют на происходящее на экране.

— Нам казалось, что мы такие крутые и наши серии будут интересны десятилеткам. Оказалось, наших шуток хватает на детей от двух до четырёх.

Как происходит творческий процесс? Авторская группа зайчиков собирается и устраивает мозговой штурм — решает, чем персонажи будут заниматься в следующей серии. Близится Пасха? Отлично, значит, зайчики будут красить яйца. Скоро чемпионат — прекрасно, играем в футбол. Дальше художники создают наброски (скетчи), а режиссер и аниматоры вживую отыгрывают сцены — вовсю кривляются, чтобы лучше понять задумку. Когда скетчи готовы, делается раскадровка.

— Для ускорения процесса мы делаем раскадровку, что называется, на огурцах, — говорит Андрей Леденев и поясняет: — Это эйзенштейновская тема — рисовать героев в виде полуокружностей, которые очень похожи на огурцы. Такой примитивный уровень нужен для базовой визуализации сценария. После этого создается аниматик — предварительная упрощённая трёхмерная реализация раскадровки. Мы смотрим, сколько примерно длится сцена, какие события в ней происходят, каковы размеры объектов и расстояния между ними. Если всё в порядке, аниматор начинает детализировать все сцены.





Серия проходит несколько итераций. То, что хорошо звучит на словах и кажется удачным в раскадровке, в финале может оказаться не очень. Например, не хватает какой-то шутки, или она не так сыграна. Тогда возвращаемся к сцене и дорабатываем её.

Работа над одной серией длится не меньше двух месяцев, параллельно студия делает 3-4 эпизода.

Над каждой серией работает один аниматор, один художник и один визуализатор. Для команды это своего рода небольшой творческий проект. Кроме этого, есть режиссёр, который ведёт все серии.

То обстоятельство, что мультсериал придумали самоучки, не мешает его коммерческому успеху. Телевизионные права на Sunny Bunnies проданы в более чем 30 стран мира, при этом Евросоюз в этой статистике проходит как одно государство. Среди других покупателей сериала — США, Канада, страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Китай, Индия. «Солнечных зайчиков» крутят Disney, Discovery, Sky Kids, Panda и другие телеканалы. На собственном канале в Youtube у Sunny Bunnies полмиллиона подписчиков и почти 400 млн просмотров.

— Как оказалось, на рынке детской анимации очень высокая конкуренция, — говорят авторы. — Все хотят попасть в эфир топовых телеканалов. А мы, не имея практического опыта в этой сфере, смогли этого достичь. В нашем случае рецепт был такой: бездиалоговое шоу, одна короткая история и побольше шуток.

Для зрителей из Беларуси и других стран СНГ мультсериал пока доступен только в интернете. Это связано с особенностями ведения такого рода бизнеса: чем меньше рынок, тем меньше от него отдача. Поэтому в первую очередь DLS начала работу на крупных рынках.

Есть два основных способа монетизации сериала: доходы от продажи лицензий телеканалам и доходы от просмотров рекламы на Youtube. Стоимость лицензий для телеканалов невысока, но присутствие в эфире является своего рода рекламой сериала на Youtube, который и приносит основной доход. Поэтому к трансляции в каждой новой стране надо подходить системно. Для студии эта сторона работы очень важна, так как внешнего финансирования она не имеет и развивается за счёт собственных ресурсов.

О цензуре

Работа с лидерами телеиндустрии учит аниматоров терпеть и смиряться. Что такое цензура, они знают не понаслышке.

— Во втором сезоне мы решили ввести милого, как нам казалось, нового персонажа-антагониста — Волка, который свалился с Луны, — рассказывают основатели DLS. — Несмотря на то что этот персонаж был прекрасно принят детской аудиторией, серии с его участием не попали эфир некоторых телеканалов. Кто-то решил, что детям от 2 до 6 лет злых персонажей показывать нельзя. Сложно предсказать, что выберет телеканал. При этом один и тот же канал в разных странах может принять противоположные решения.

В другой раз американский канал отказался покупать серию про то, как зайчик по имени Большой Бу много ел и стал толстым, а другие зайчики помогли ему при помощи физических упражнений снова стать стройным. Зайчики смеются над толстым товарищем — это же буллинг!

В третий раз каналу не понравился эпизод, где зайчик с большим трудом тащит холодильник, ему очень тяжело. Потом дверь холодильника открывается, а внутри — его друзья, они хохочут.

— Не взяли. Мы спросили почему. Потому что дети начнут повторять — закроются в холодильнике. Пришлось переделывать этот шот.





На вопрос, как они реагируют на такие вмешательства цензоров, руководители DLS отвечают по-разному.

— Да бесимся мы! — восклицает Андрей Леденев.

— На самом деле, мы не бесимся, — сдержанно возражает Андрей Толкачёв. — Мы производим коммерческий проект и делать серии, которые не покупают, нам просто не выгодно. Поэтому мы вынуждены работать по правилам этого рынка.

Андрей Толкачёв считает, что зачастую отказ покупать какую-нибудь серию продиктован не политикой телеканала, а мнением конкретного специалиста, закупающего контент.

— Например, у нас есть серия, в которой зайчики в цирке играют с реквизитом фокусника. Там пилы, шпаги, волшебная шляпа. Один зайчик спрятался в саквояже, а другие протыкают саквояж шпагами, и тот начинает бегать, прыгать. И — нормально, всё прокатило. А в другой серии был реквизит йога — доска с гвоздями. Её нам сказали убрать, хотя она и стояла в стороне. Такая непоследовательность убеждает меня в том, что это не единая политика, а мнение конкретного человека.

«Главное — не должно быть занудства»

Что должно быть в характере мужчин среднего возраста, чтобы на протяжении нескольких лет сочинять истории мультяшных персонажей?

— Главное — не должно быть занудства, — говорит Андрей Толкачёв. — А так ничего сложного в этом нет.

На невольный вопрос — почему ваши зайчики так похожи на «смешариков» — авторы Sunny Bunnies готовы терпеливо объяснять, что сходство — только на первый взгляд. А уже на второй видна огромная разница: «Смешарики» — поучительный сериал для детей постарше, Sunny Bunnies — сугубо развлекательный для самых маленьких.

— Это не путь копирования, — говорит Андрей Толкачёв. — Никто, когда садится что-то придумывать, не пытается копировать чью-либо идею. Когда мы стали думать над сериалом, наш художник предложил: давайте сделаем кино про солнечных зайчиков. Сели делать. У наших художников было 30-40 разных вариантов персонажей, а в итоге самые милые свелись к нарисованным шарикам. Решили: ну, давайте попробуем.





Сейчас создатели зайчиков уже жалеют о выбранной форме персонажей. Кажущаяся лёгкость анимации круглых героев оказалась обманчивой, к тому же их функционал — сильно ограничен.

— Всем кажется, что круглых персонажей создать легче и они могут сыграть любую эмоцию. Многие садятся в эту лужу, ну и мы не испортили общую статистику. Ручки-ножки — маленькие, взять ими ничего нельзя, почесать нос нельзя, даже палку в руки не возьмёшь, — жалуется Андрей Толкачёв. — Поэтому многие вещи зайчики делают или ушами, или одной лапкой.

— Несмотря на простую форму, шерсть на персонажах и реалистичное окружение делают рендеринг очень сложным, — вторит ему Андрей Леденев. — На уровне идеи всё выглядит замечательно — пушистые комочки. А на уровне реализации — ад.

Один из аниматоров студии работал сварщиком в Борисове

Сейчас команда DLS уже подустала от «Солнечных зайчиков» и мечтает сделать что-нибудь более серьёзное для публики постарше. В портфеле остались два нереализованных проекта — про паровозы и мяч. Гонка на паровозах могла бы стать как сериалом, так и полнометражным фильмом, однако для её реализации нужны серьёзные инвестиции. Идти длинным путём «Солнечных зайчиков», когда деньги на проект поступают от реализации самого проекта, студия больше не хочет.

— Когда мы начинали «зайчиков», нам говорили, что деньги проект начнёт приносить только через 5 лет. Мы в ответ смеялись. Оказалось, над собой смеялись.

Отчасти ради новых проектов DLS и вступила в ПВТ.

— Основная причина — нам тяжело конкурировать по уровню зарплат с ИТ-компаниями. А ведь они задействуют кадры, которые нужны и нам, — визуализаторов, моделлеров, дизайнеров, художников. Мы вступили в ПВТ, чтобы получить доступ к рынку сотрудников и предложить им конкурентную зарплату.

Хотя в студии работает много талантливых специалистов, одна из проблем — нехватка кадров. Прежде всего не хватает аниматоров, хотя к людям этой профессии и нет жёстких карьерных требований, попадают в студию они из самых неожиданных сфер. Кто-то пришел сразу после института, кто-то решил радикально сменить профессию.









— Один из наших аниматоров раньше работал сварщиком в Борисове, — рассказывает Андрей Толкачёв. — У него 5-й или 6-й разряд по сварке, он что-то там варил в рабочее время, а дома делал анимацию. Потом стал выкладывать её на сайте. Мы случайно с ним пересеклись и долго уговаривали пойти к нам. Он год отказывался, но теперь уже несколько лет работает в студии — делает волшебство.

Другая девочка работала технологом в полиграфии и вдруг почувствовала, что хочет делать анимацию. Она прошла у нас двухмесячную стажировку и за это время сделала гигантский шаг вперед.

Курсы по анимации, провести которые DLS вынудил кадровый голод, только частично удовлетворили потребности студии. Чтобы аниматор смог самостоятельно работать с персонажами, он должен практиковаться не менее двух лет.

Это плохая новость. Хорошая же состоит в том, что для того, чтобы стать аниматором, не обязательно быть художником — достаточно просто иметь богатое воображение.

— Анимация — это набор поз и тайминг между ними, — хором объясняют смысл профессии создатели DLS. — Еcли вы сможете выстроить правильные позы через правильные промежутки времени, то получите анимацию. Нужно, чтобы нравилось оживлять вещи. Вся анимация происходит в голове: если вы можете детально представить себе, как персонаж что-то делает, то всё, берегитесь, вы — потенциальный аниматор.

Фото: Андрей Давыдчик