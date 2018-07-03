Как чувствовали себя солдаты в июне 1941 года? В Брестской крепости открыли патриотический центр

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Атмосферу Великой Отечественной вернули в Брестской крепости. Здесь появился патриотический центр, где можно буквально прикоснуться к истории.



Для Бреста День независимости настанет спустя месяц, после того, как освободят Минск. Но 3 июля на западных рубежах уже будут ликовать, понимая, что Победа рядом. Её так и не дождутся болле двух тысяч защитников Бресткой крепости, погибших в первые дни войны. Память о защитниках почтили минутой молчания.

Константин Кругликов служил в разведроте – всегда на передовой. И хорошо помнит, как в 1944 освобождали Беларусь – день за днём отвоёвывали города и сёла.

Константин Кругликов, ветеран Великой Отечественной войны: «Наш Первый Белорусский фрон участвовал в окружении Минска, с юга, а третий Белорусский – с севера. Мы соединились на западной стороне Минска .Замкнули кольцо».

Главным подарком молодёжи на День Независимости стал патриотический центр. Он расположился на Кобринском укреплении в здании штаба 125 стрелкового полка, где в июне 1941 велась ожесточённая оборона. Здание отреставрировали, территорию привели в порядок. Чтобы воссоздать прежний вид, пришлось покапаться в архивах и изучить фотохронику. Так же оно выглядело и до начала войны. Внутри есть столовая, собственная кухня, учебные кабинеты, музей. Здесь можно даже жить – в цетре специально обустроили гостиницу.

Пётр Пицко, заведующий молодёжным патриотическим центром: «Можно потрогать оружие, прикоснуться к истории того времени. Здесь будут изучаться и современные тактические дисциплины. Мы строим для этого не только полосу разведчика, но и лазертаг площадку».



Военно-историческая миниатюра, поисковое дело, медицинская часть. Открывали центр реконструкциями и инсталляциями. В будущем всему этому ребят научат на кружках и секциях.

Гостей познакомили с военным бытом, формой, накормили солдатским обедом. И спели под гармонь.

Посетителям патриотического центра не только расскажут о защитниках Бресткой крепости. Но и предложат примерить их образ на себя. За месяц молодёжный центр сможет принять более 500 человек. О своём желании уже заявили молодёжь из России, Казахстана и Германии.