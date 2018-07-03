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В России создали iPhone X, посвященный ноге Акинфеева
Российский бренд люксовых телефонов Caviar представил версию iPhone X, посвященную победе команды России над командой Испании на чемпионате мира по футболу 2018. Об этом
На задней стороне смартфона изображен кульминационный момент матча, когда капитан российской команды — Игорь Акинфеев — защищает ворота от пенальти Аспаса и ногой выбивает мяч из ворот.
Фоном для композиции выступает композитный малахит. Некоторые элементы покрыты золотом, повторяют разметку и обозначают ворота. Для оформления аппарата использовали 26 рубинов, из которых выложен игровой номер голкипера и футбольный мяч.
Версия iPhone X с 64 ГБ памяти оценена в 274 000 российских рублей (4 365 долларов), 256 ГБ — в 289 000 российских рублей (4 605 долларов).
Напомним: 1 июля в Москве на стадионе «Лужники» свой первый матч плей-офф в истории чемпионатов мира
Смотрите, сколько у нас стоят обычные iPhone X:
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На задней стороне смартфона изображен Игорь Акинфеев, защищающий ворота от пенальти Аспаса и ногой выбивающий мяч из ворот.
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