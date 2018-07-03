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Полиция задержала болельщика сборной Англии, который осквернил памятник Федору Черенкову
Перед матчем сборных Колумбии и Англии в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 на стадионе «Спартак» в Москве произошtл неприятный инцидент. Английские болельщики написали красным цветом на памятнике легендарному игроку «Спартака» Фtдору Черенкову слово «England» (Англия).
Вандала вычислила служба безопасности «Спартака», его вывели с трибуны стадиона и привлекли полицию для задержания. Англичанину по имени Холл будут предъявлены обвинения по статье 20.31 КоАП РФ – «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».
Статья гласит: «влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей или обязательные работы на срок до ста шестидесяти часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трех лет либо без такового».
Как сообщает «телеграм»-канал Mash, злоумышленником оказался гражданин Великобритании Холл Руфус. Британец объяснил поступок так: «Хотел оставить что-то на память».
Он уже принес свои извинения.
В итоге английские болельщики сами отмыли надпись «England» на памятнике.
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Перед матчем сборных Колумбии и Англии в 1/8 финала чемпионата мира - 2018 на стадионе "Спартак" в Москве произошtл неприятный инцидент.
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