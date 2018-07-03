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Древние артефакты нашли рабочие, копая землю под строительство метро в Амстердаме
Находки разнообразные – от орудий труда каменного века до современных ювелирных украшений и останков утонувших животных.
Территория, где нашли артефакты, некогда была частью водных каналов. Их в XIX веке засыпали и превратили в улицы современного Амстердама. В 2003 году на этом месте начались работы по строительству новой линии городского метро, и рабочие наткнулись на 700 тыс. объектов.
Все предметы отражают разные этапы возведения городских построек и рассказывают о том, как видоизменялись судоходные пути. Находки хранят в себе почти 800 лет истории города. Все предметы были сфотографированы и размещены на специальном сайте, который может посетить любой желающий.
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Находки разнообразные – от орудий труда каменного века до современных ювелирных украшений и останков утонувших животных.
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