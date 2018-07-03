ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В парке воинов-интернационалистов представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы»

04.07.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

3 июля 2018 года в рамках мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, в парке воинов-интернационалистов брестчанам и гостям города была представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56929.php

В парке воинов-интернационалистов представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56929.php

В парке воинов-интернационалистов представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы»

Со сценической площадки парка свои музыкальные подарки и поздравления с праздником зрителям дарили детские коллективы школы «Май беби», артисты вокального ансамбля «Фортуна» Брестского отделения Белорусской железной дороги, ансамбль народной песни «Галасiстыя музыкi» ОАО «Комаровка», ансамбль «Рамонкi», солисты студии Н.Цоцеридзе, группа «Монтана», сольные исполнители М.Житенева, П.Кравчук, Н.Шукайло.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56929.php

В парке воинов-интернационалистов представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56929.php

В парке воинов-интернационалистов представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56929.php

В парке воинов-интернационалистов представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы»


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56929.php

В парке воинов-интернационалистов представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы»

Зажигательная, порой лирическая и проникновенная манера исполнения артистами номеров праздничной программы сопровождалась неизменными овациями и возгласами одобрения зрителей.

 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля 2018 года в рамках мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, в парке воинов-интернационалистов брестчанам и гостям города была...
 
Новости дня
Новости разные
 
Операционная, человек-панельный дом и человек-фосфат. Как прошел парад на 3 июля в регионах (фото)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика