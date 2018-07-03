В парке воинов-интернационалистов представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы»

3 июля 2018 года в рамках мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь, в парке воинов-интернационалистов брестчанам и гостям города была представлена праздничная программа «Это наша земля. Это мы – белорусы».



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Со сценической площадки парка свои музыкальные подарки и поздравления с праздником зрителям дарили детские коллективы школы «Май беби», артисты вокального ансамбля «Фортуна» Брестского отделения Белорусской железной дороги, ансамбль народной песни «Галасiстыя музыкi» ОАО «Комаровка», ансамбль «Рамонкi», солисты студии Н.Цоцеридзе, группа «Монтана», сольные исполнители М.Житенева, П.Кравчук, Н.Шукайло.



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Зажигательная, порой лирическая и проникновенная манера исполнения артистами номеров праздничной программы сопровождалась неизменными овациями и возгласами одобрения зрителей.