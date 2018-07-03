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6 июля на рыночной площади в деревне Дворец пройдёт «Клубнічны фэст-3»
04.07.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Организатор фестиваля, владелец рынка Игорь Прокопович уверен, что именно клубника и фестивали музыки, которые организовываются по итогам сезона, стали визитной карточкой Лунинецкого района.
Следует отметить, что этот этот фестиваль - не коммерческий. Его проводит непосредственно руководитель "ПрокТорг" Игорь Прокопович в знак благодарности всем людям, кто трудился в период клубничной страды.
В этот раз праздник лунинчанам и гостям города подарят группы West River, Огонь оркестр, NIZKIZ!
Время встречи – 6 июля, в 20.00 на клубничном рынке в д. Дворец. Приходите!!!
Подробности – в видеосюжете.
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Организатор фестиваля, владелец рынка Игорь Прокопович уверен, что именно клубника и фестивали музыки, которые организовываются по итогам сезона, стали визитной...
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