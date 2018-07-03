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События Первой мировой воссоздадут на фестивале в Ивацевичском районе

04.07.2018 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Четвертый военно-исторический фестиваль "Выгонощанская фортеция", посвященный памяти жертв Первой мировой войны, пройдет 14 июля в Ивацевичском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56927.php

События Первой мировой воссоздадут на фестивале в Ивацевичском районе

Основной акцент во время военно-исторической реконструкции будет сделан на событиях столетней давности, происходивших на территории Огинского канала. Зрители увидят эпизоды боев лета 1917 года: фрагменты позиционной войны, робкие попытки контрнаступлений русской армии, окопный быт солдат, борьбу штурмовых групп, химические атаки. Будут показаны сцены развала Западного фронта, уход кайзеровских частей из Беларуси, начало гражданской войны.

"Планируем достаточно долгий сценарий, на час, а, может, и больше. Крупномасштабных наступлений показывать не будем: в основном секреты, дозоры, братание. Но в нынешнем сценарии будут свои фишки. Экшен тоже планируется", - уточнил директор фонда "Фортификация Бреста" Андрей Воробей.

Одним из самых остросюжетных моментов реконструкции должна стать атака женского ударного батальона под Кревом. Впервые для воссоздания этого драматичного эпизода Первой мировой на фестиваль приедет группа реконструкторов из Санкт-Петербурга. В качестве почетного гостя на мероприятие приглашена актриса Брестского академического театра драмы Янина Малинчик - исполнительница одной из главных ролей в фильме "Батальон". По словам организаторов, заявки на участие в реконструкции подали около 60 человек. В основном это представители клубов и объединений из различных городов Беларуси Минска, Бреста, Борисова, Гомеля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56927.php

События Первой мировой воссоздадут на фестивале в Ивацевичском районе

Реконструкция будет происходить в естественных декорациях комплекса фортификационных сооружений - дотов, блокгаузов, блиндажей. В окрестностях деревни Выгонощи сохранилось более сотни железобетонных и земляных объектов времен Первой мировой войны. "Это был самый укрепленный узел немецкой обороны на территории Брестской области. Неслучайно его именовали не иначе как "Выгонощанский плацдарм". Здесь сохранились крупные фрагменты оригинальных сооружений - сапы. В обиходе их называли "кротовые норы". Их прокапывали под оборону противника, туда закладывались большущие снаряды и взрывались. Часть сапов использовалась в качестве выдвижных узлов огневых точек. Сохранились горжевые укрытия, построенные в условиях боевых действий", - рассказал заместитель директора Полесского аграрно-экологического института Виктор Демянчик.

После реконструкции зрителей ожидают интерактивные площадки, экскурсия по оборонительным сооружениям Огинского канала. В программе также выступление народных коллективов, работа выездной торговли.

Организаторами мероприятия выступают Ивацевичский райисполком, Телеханский сельисполком, общественный фонд "Фортификация Бреста", Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Четвертый военно-исторический фестиваль "Выгонощанская фортеция", посвященный памяти жертв Первой мировой войны, пройдет 14 июля в Ивацевичском районе, сообщили...
 
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