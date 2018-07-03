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Встреча через годы

04.07.2018 — Разное | Раёны весник  
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До чего же красива белорусская земля! Леса и луга, озера и реки, поля и перелески. И синее безмятежное небо надо всей этой зеленью и голубизной, над дорогами, разбегающимися в разные стороны. Почти каждая из них приводит к братской или одиночной могиле, к памятнику, увековечившему подвиг героев Великой Отечественной войны. Есть такие места и у нас, в Смиловичах. Одно из них – братская могила на поселковом кладбище. На ней установлен обелиск и плита с именами воинов Красной Армии, погибших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

Встреча через годы
Кто они, незнакомые люди, отдавшие жизнь за освобождение маленького поселка? Чем занимались до войны? Где живут их родные? Знают ли они, где похоронен их муж, сын, брат?
Все эти вопросы бередили душу Заслуженной учительницы БССР Марии Серафимовны Ларичевой-Юревич, которая работала учителем истории в Смиловичской средней школе. Вместе с учащимися она решила узнать, кто похоронен в братской могиле, наладила переписку с родственниками погибших. Неполный список состоял из 72 фамилий.
Сегодня, благодаря проведенным исследованиям учащихся и педагогов дополнительного образования ГУДО «Туристско-краеведческий центр Червенского района», в списке погибших числится 114 человек.
Занимаясь исследовательской работой, мы узнали, что 6 июля 1944 года был убит Максимов Федор Федорович при ликвидации группировки фашистов, похоронен восточнее местечка Смиловичи.
А вот недавно состоялась встреча педагогов дополнительного образования центра с внучкой погибшего Татьяной Гортовенко и ее мужем Сергеем, которые приехали из Москвы, чтобы отдать дань памяти своему деду и возложить цветы к подножию обелиска.
В наградном листе о кратком конкретном изложении личного боевого подвига заслуг Максимова Ф.Ф. написано: «Имеет два легких ранения, полученные в боях за Смоленск в августе и сентябре 1943 года, находясь в 618 СП 215 СД пулеметчиком.
В батальоне находится с мая 1944 года. Задания выполняет в срок, дисциплинирован. Достоин правительственной награды медаль «За боевые заслуги».
Хочется обратиться ко всему молодому поколению: «Чтобы не повторилась эта страшная война, чтобы жизнь на земле не содрогнулась от разрывов бомб и снарядов, чтобы не плакали матери, помните – какой ценой досталась Победа! Берегите мир! Берегите память!»

Людмила Драпезо, заведующий ГУДО «Туристско-краеведческий центр Червенского района»

 
 
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До чего же красива белорусская земля! Леса и луга, озера и реки, поля и перелески. И синее безмятежное небо надо всей этой зеленью и голубизной, над дорогами,...
 
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