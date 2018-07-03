Урожай без потерь

Одной из значимых и сложных задач для любого сельскохозяйственного предприятия является подготовка к уборочному периоду и сама страда. На этих этапах ключевую роль отыгрывает готовность энергетического оборудования зерносушильных комплексов и зерноочистительных линий (КЗС и АВМ). Насколько ответственно будут проведены подготовительные работы, настолько надежными будут комплексы КЗС или АВМ в «горячие» дни уборочной страды, когда каждый отрезок времени, потраченный на ремонт, может привести к значительным убыткам хозяйства.

При подготовке электроустановок АВМ и КЗС необходимо обратить особое внимание руководителей сельскохозяйственных предприятий на обеспечение энергетической службы хозяйств подготовленным квалифицированным электротехническим персоналом. Так как именно квалифицированный персонал может качественно и в установленные сроки выполнить необходимые работы, а подготовка и знание Правил обеспечат требуемые условия техники безопасности при работе электроустановок.

Одним из основных мероприятий по обеспечению надежной и безопасной работы электроустановок КЗС и АВМ является ежегодное проведение электрофизических измерений и испытаний эффективности изоляции проводов и кабелей, электропроводки, защитного зануления и заземления электроустановок.

Исходя из результатов ежегодных обследований электроустановок зерносушильных комплексов и очистительных линий можно сделать вывод, что руководители хозяйств уделяют недостаточное внимание требованиям надежности электроснабжения электроустановок КЗСов и АВМ при подготовке к уборочному периоду — не предусматривают источники резервного электроснабжения: резервные линии 10кВ, кабельные резервные линии, малые дизельные электростанции.

Наличие резервных источников электроснабжения исключает возможную порчу зерновых в период сушки при аварийном отсутствии электроснабжения основных источников. Кроме того, снижается перерасход топливно-энергетических ресурсов в случае аварийных отключений.

С целью осуществления важнейшей народно-хозяйственной задачи в летний период — уборки урожая без потерь и исключению случаев электротравматизма — необходимо отнестись к периоду подготовки электроустановок зерносушильных комплексов и зерноочистительных линий с большой ответственностью.

Юрий МИХАЛЕНЯ, государственный инспектор по энергетическому надзору