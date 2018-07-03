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Редкие профессии в Осиповичах. На вершинах и верхушках

04.07.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Мальчишки и некоторые девчонки страсть как любят покорять различные высоты: кучи песка, заборы, крыши, деревья. Родители, конечно, ругаются, но интересно же! Все это воспринимается как развлечение, но, случается, вчерашняя игра перерастает во вполне взрослое, серьезное занятие — альпинизм. Или схожую профессию с непривычным названием — арборист.

На самом деле ничего загадочного нет. Задача арбористов — правильно и аккуратно удалить старое, сухое, поврежденное, заболевшее дерево, кронировать или срезать омелу там, где невозможно подобраться на специальной технике. Чаще всего на частных подворьях, кладбищах, в парках. Обычный промышленный альпинизм? Но осиповчанин Кирилл АНИСОВ с таким заявлением не согласен. Работает мужчина в этой сфере уже 2 года, а пришел в арбористы как раз с    10-летним стажем работы вышеупомянутым альпинистом.

Редкие профессии в Осиповичах. На вершинах и верхушках

— Наверное, арборизм можно назвать самой опасной разновидностью «промскалолазания», а некоторые вообще отдельно его выносят. В Беларуси профессия не особо распространена, в отличие от Европы, обучения нет. Да и в целом нас всего около полусотни по всей стране, — говорит Кирилл. — О специальности узнал в Москве. Там же стажировался и 4 месяца работал. Вернувшись в родные Осиповичи, решил заниматься арборизмом уже самостоятельно. Кстати, одновременно с работой можно и природу изучать. Птицы прилетают, интересуются, что происходит. Порой что-то и подбросить могут, к примеру, гайку на верхушке ствола в подарок оставить. Хотя с шершнями так «дружить» не хотелось бы, но и они попадаются…

Работаем с напарником, который страхует и помогает снизу. Сотрудничаем как с людьми, так и организациями. Например, в ЖКХ нас хорошо знают и время от времени за помощью обращаются.

Профессия арбориста опасна: приходится работать порой на достаточно серьезной высоте и среди острых  сучьев. Дерево может быть трухлявое, гнилое, с дуплами — это все дополнительные препятствия. Если ствол совсем уже, как говорится, на ладан дышит, тросы закрепляют на соседних. Лучший сезон для обрезки — когда нет сокохода: поздняя осень, зима, ранняя весна. Конечно, можно и летом пилить, но это в разы труднее. «Разбирают» дерево чаще всего по стандартной схеме: сразу удаляют все ветви снизу, потом, поднимаясь на страховке и «когтях»-гафах, — крону, а дальше сверху вниз по фрагментам распиливают ствол. Если нужно подрезать исключительно крону на живом дереве, Кирилл поднимается только на веревках, чтобы не травмировать ствол.

— Нюансов в арборизме предостаточно. Нужно быть не только альпинистом, но и садовником, вальщиком, лесорубом, экологом, — рассказывает специалист. — Ведь даже стоимость услуги не оценишь без специальных знаний, не говоря уже о правильности и безопасности выполнения работ. Например, проще всего спилить старую яблоню в саду. А вот груша сильно крошится. В разы больше забот потребует высокая сосна на старом кладбище, а дуб или сухой граб держатся дольше всех. Поэтому и цена сильно колеблется — от 20 до 200 рублей может быть. Но спрос есть, хоть осиповчане меня пока не очень знают — в столице обращаются чаще. Надеюсь, услуги окажутся полезны и землякам…

Мария ТАЛЕЙКО.

 
 
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Мальчишки и некоторые девчонки страсть как любят покорять различные высоты: кучи песка, заборы, крыши, деревья. Родители, конечно, ругаются, но интересно же! Все...
 
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