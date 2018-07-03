Марадона объявил, когда приедет в Беларусь и сказал, что хочет познакомиться с Лукашенко

Председатель правления брестского «Динамо» легендарный аргентинский футболист Диего Марадона объявил, когда приедет в Беларусь.

— Привет! Это Диего Марадона! Мы увидимся с вами в Беларуси 16 июля. Также хочу познакомиться с президентом Лукашенко и начать работать в Беларуси! — сказал Марадона. Его заявление размещено в инстаграме представителя Белорусско-эмиратского делового союза Таджеддина Сеифа.

Maradona to Belarus on 16.07.2018 Публикация от Tajeddine Seif (@tajeddineseif) 3 Июл 2018 в 12:08 PDT

Сейчас Марадона, подписавший контракт с брстским «Динамо» еще в мае, находится в России на чемпионате мира по футболу, который завершается 15 июля.

За посещение каждой игры благодаря специальной программе ФИФА ему полагалось по 11 тысяч евро.