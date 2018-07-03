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Xiaomi Mi Mix 3 оснастят полностью безрамочным дисплеем и выдвижной камерой
Недавно в Сеть
Скорее всего, Mi Mix 3 получит выдвигающуюся фронтальную камеру, которую расположат слева в верхнем торце устройства. Подобная технология уже
Таким образом, производителю удастся сделать рамки вокруг экрана минимальными и увеличить соотношение дисплея к остальному корпусу. В предыдущих моделях линейки Mi Mix из-за фронтальной камеры нижняя часть аппаратов была утолщена.
Скорее всего, Xiaomi Mi Mix 3 представят уже в сентябре, как и Mi Mix 2 в прошлом году. Подробной информации о технических характеристиках смартфона пока нет. Предполагается, что его оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Возможно, «из коробки» гаджет будет работать на операционной системе Android 9.0 P и получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.
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Скорее всего, Xiaomi Mi Mix 3 представят уже в сентябре, как и Mi Mix 2 в прошлом году.
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