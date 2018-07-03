Xiaomi Mi Mix 3 оснастят полностью безрамочным дисплеем и выдвижной камерой

Недавно в Сеть попало «живое» фото еще не анонсированного флагмана Xiaomi Mi Mix 3. Судя по снимку, гаджет получит полностью безрамочный экран, из-за которого на фронтальной панели не осталось места для селфи-камеры. Ресурс Gizmochina опубликовал изображение, раскрывающее ее новое местоположение.

Скорее всего, Mi Mix 3 получит выдвигающуюся фронтальную камеру, которую расположат слева в верхнем торце устройства. Подобная технология уже есть в одном из смартфонов компании Vivo.





Таким образом, производителю удастся сделать рамки вокруг экрана минимальными и увеличить соотношение дисплея к остальному корпусу. В предыдущих моделях линейки Mi Mix из-за фронтальной камеры нижняя часть аппаратов была утолщена.

Скорее всего, Xiaomi Mi Mix 3 представят уже в сентябре, как и Mi Mix 2 в прошлом году. Подробной информации о технических характеристиках смартфона пока нет. Предполагается, что его оснастят топовым процессором Qualcomm Snapdragon 845, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Возможно, «из коробки» гаджет будет работать на операционной системе Android 9.0 P и получит встроенный в экран сканер отпечатков пальцев.

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