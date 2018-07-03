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Женщину вытащили из 5-метрового колодца в Браславском районе
56-летняя женщину упала в колодец в деревне Медюки. Ей на помощь вызвали бригаду спасателей.
Работники МЧС извлекли женщину на поверхность. Она находилась на глубине пяти метров. С общим переохлаждением организма её госпитализировали.
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56-летняя женщину упала в колодец в деревне Медюки. Ей на помощь вызвали бригаду спасателей.
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