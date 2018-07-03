В Китае несколько ученых провели сенсационный эксперимент

Они решили проверить миф о вреде компьютерных игр на детскую психику. В эксперименте участвовало 5 школьников в возрасте 13 лет. Для эксперимента китайские ученые выбрали наиболее кровавые игры: GTA 4, Prototype 2, Mafia 2, Assassins creed 4, Counter Strike 1,6.

Были проведены несколько тестов, в частности на реакцию, скорость решения головоломок, тактическое мышление. Также были подробно составлены и рассмотрены психологические портреты школьников, их успеваемость и общение со сверстниками.

В течении месяца школьники играли 2 часа в день, поочередно меняясь играми.