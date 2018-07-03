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35 мужских хобби

04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Как насчет того, чтобы заняться новым хобби? Мы подобрали для вас 35 достойных мужских увлечений. Надеемся, что-нибудь из этого списка завладеет вашим вниманием.

1. Шахматы

Мужчины играют в шахматы уже тысячи лет, чтобы отточить сосредоточенность, критическое мышление, абстрактное мышление и навыки решения проблем. Еще в XVIII веке Бенджамин Франклин написал эссе под названием «Моральные ценности шахмат». В нем Франклин утверждал, что игра в шахматы формирует «ценные качества ума, полезные в жизни человека, которые должны приобретаться или укрепляться с ее помощью, чтобы они стали привычками на все случаи жизни. Ибо жизнь — это своего рода шахматы…». Что поможет скоротать время с другом? Игра, которая делает вас лучше. Если вам не с кем играть, зайдите на chess.com, где можно играть онлайн.

 
 
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Как насчет того, чтобы заняться новым хобби? Мы подобрали для вас 35 достойных мужских увлечений. Надеемся, что-нибудь из этого списка завладеет вашим вниманием. 1....
 
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