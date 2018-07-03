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В мире животных: топ худших мам

04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Важность наших матерей в нашей жизни по истине безгранична. Её невозможно описать никакими словами. Любовь, бескорыстие, прощение, забота, самопожертвование и многие другие человеческие качества начинаются с наших матерей.

Однако в животном мире есть животные, материнство которых вряд ли можно ассоциировать с вышеописанными понятиями. Материнство в животном мире может быть ужасающим, сложным, а иногда даже и вызывающим жалость периодом жизни. Ведь в животном мире встречаются матери, которые пренебрегают своими детьми, и есть матери, которые даже бросают своих детей. Конечно, такое поведение во многом является частью эволюции и стремлением к выживанию, но, тем не менее, поведение отдельных матерей животного мира просто поражает своей жестокостью.

Здесь мы представляем вашему вниманию самых жестоких матерей животного мира.

 
 
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Важность наших матерей в нашей жизни по истине безгранична. Её невозможно описать никакими словами. Любовь, бескорыстие, прощение, забота, самопожертвование и...
 
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