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Продукты, повышающие иммунитет
04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
Иммунитет — это способность организма сопротивляться различного рода инфекциям и онкологическим заболеваниям.
Чтобы иммунитет был крепким, помимо закаливания и занятий спортом, нужна еще одна превентивная мера — правильное, сбалансированное питание.
Какие же именно продукты повышают иммунитет?
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Иммунитет — это способность организма сопротивляться различного рода инфекциям и онкологическим заболеваниям. Чтобы иммунитет был крепким, помимо закаливания и...
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