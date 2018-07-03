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Прорывные технологии 2018 года

04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Еще с 2000-х годов люди начали спорить, каким будет будущее? На основе наших фантазий были сняты такие фильмы, как «Назад в будущее 2», «Матрица», «Интерстеллар» и многие другие. Но смотря на некоторые передовые технологии и разработки ученых, становится ясно, что будущее уже наступило.

В этому году появились новые глобальные сети, искусственный интеллект, роботы, искусственные эмбрионы и медицина оказалась весьма прорывной. Это все вводит многих в панику. Ведь не все фильмы о будущем носят зачатки добра, а порой и вовсе наоборот.

3-D печать из металла

 
 
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Еще с 2000-х годов люди начали спорить, каким будет будущее? На основе наших фантазий были сняты такие фильмы, как «Назад в будущее 2», «Матрица», «Интерстеллар» и...
 
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