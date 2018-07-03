У жительницы Слуцкого района похитили кассетный магнитофон и стеклянные банки

2 июля райотдел Следственного комитета возбуждил головное дело по ст. 205 ч. 2 УК Республики Беларусь по заявлению, поступившему 2 июля в 13:20 от жительницы д. Новые Рачковичи.

Женщина сообщила, что в период с 26 июня по 2 июля, из ее квартиры путем повреждения окна похищены кассетный магнитофон и два мешка со стеклянными банками. Ущерб составил 25 рублей. Сотрудниками отдела уголовного розыска и участковыми РОВД было установлено, что преступление совершил 47-летний неработающий местный житель, который задержан.

Часть похищенного изъята, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.



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