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На ЧМ по футболу определились все пары четвертьфиналистов

04.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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На ЧМ по футболу определились все пары четвертьфиналистов

Сборная Англии, переиграв в драматичном матче в серии пенальти команду Колумбии, стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу в России.
Колумбийцы, проигрывая 0:1, сумели спастись на исходе матча и перевели игру в в экстра-тайм. Там команды забить не сумели, а в серии пенальти удачливее оказались англичане. Представители Туманного альбиона сняли с себя настоящее проклятье и впервые выиграли в серии пенальти на чемпионате мира.
Сборная Швеции накануне переиграла Швейцарию 1:0.
Таким образом на мундиале определились все пары четвертьфиналистов.
В пятницу 6 июля в 17 часов начнется матч сборных Уругвая и Франции, а в 21 – Бразилии и Бельгии. Победители сыграют между собой в полуфинале.
В субботу 7 июля сыграют Англия и Швеция (начало в 17 часов), а также хозяева чемпионата сборная России и команда Хорватии (21). Победители составят еще одну полуфинальную пару.
СБ.
 
 
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Сборная Англии, переиграв в драматичном матче в серии пенальти команду Колумбии, стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу в России.
 
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