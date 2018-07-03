На ЧМ по футболу определились все пары четвертьфиналистов

Сборная Англии, переиграв в драматичном матче в серии пенальти команду Колумбии, стала последним четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу в России.

Колумбийцы, проигрывая 0:1, сумели спастись на исходе матча и перевели игру в в экстра-тайм. Там команды забить не сумели, а в серии пенальти удачливее оказались англичане. Представители Туманного альбиона сняли с себя настоящее проклятье и впервые выиграли в серии пенальти на чемпионате мира.

Сборная Швеции накануне переиграла Швейцарию 1:0.

Таким образом на мундиале определились все пары четвертьфиналистов.

В пятницу 6 июля в 17 часов начнется матч сборных Уругвая и Франции, а в 21 – Бразилии и Бельгии. Победители сыграют между собой в полуфинале.

В субботу 7 июля сыграют Англия и Швеция (начало в 17 часов), а также хозяева чемпионата сборная России и команда Хорватии (21). Победители составят еще одну полуфинальную пару.