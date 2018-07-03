«Амкодор» направит 15 миллиардов рублей на создание производства лесной техники в Карелии

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Холдинг «Амкодор» намерен локализовать производство лесозаготовительной техники на базе «Онежского тракторного завода» в Карелии.

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 15 млрд рублей. Соответствующий меморандум о намерениях по локализации производства «Амкодор» подписал с Минпромторгом Росии и властями Карелии, пишет Интрефакс .

В частности, холдинг планирует построить завод по производству лесозаготовительной техники - колесных харвесторов и форвардеров, а также комплектующих к ним. Сроки реализации проекта и мощность будущего производства не уточняются.

«Амкодор» - крупнейший в СНГ производитель дорожно-строительной, коммунальной, снегоуборочной, аэродромной, специальной, лесной, сельскохозяйственной техники и оборудования. В структуре холдинге около 20 предприятий, ежегодно выпускающих около 5 тыс. единиц специальных машин 80 моделей и модификаций.