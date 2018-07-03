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Столешницы на основе ДСП: высокое качество по доступной цене
04.07.2018 10:55 — Разное | Аргументы и факты
Активное использование столешницы соответствующим образом сказывается на ее внешнем виде. Поэтому, организовывая рабочую поверхность, имеет смысл использовать материалы, которые можно легко заменить. К таким относится, в частности, ДСП.
На сайте магазина «ВиЯр» (г. Минск) представлен богатейший выбор самых разнообразных столешниц из древесно-стружечных плит:
Знакомьтесь: оверлей
ДСП производят из прессованных стружек дерева, которые соединяются формальдегидной смолой. Поверхность плиты покрывают пластиком или ламинационной пленкой. Они придают изделию дополнительную прочность и привлекательный внешний вид.
Защитный слой на поверхности плиты получил название «оверлей». Он обладает множеством преимуществ. В частности:
● предотвращает возникновение сколов и царапин;
● противостоит химическому и термическому воздействию. Столешница из ДСП способна без последствий выдерживать температуру свыше 150 °C;
● сохраняет первоначальный вид плиты.
Толщина покрытия варьируется в пределах 0,5 мм, но в некоторых моделях может достигать и 0,9 мм.
Разнообразны, надежны и просто монтируются
Прежде чем купить столешницу из ДСП, необходимо ознакомиться с особенностями материала, из которого она изготовлена. Одно из главных преимуществ таких плит — они могут имитировать различное сырье. Дерево, мрамор, гранит и плитка — и это далеко не предел.
ДСП бывают самых разных расцветок, отличаются устойчивостью к влаге, внешним повреждениям. Их просто монтировать, плюс стоимость древесно-стружечных плит намного ниже других кухонных фасадов. Увы, вышеперечисленные преимущества сходят на нет, если герметизацию швов провели неправильно.
Необходимо регулярно протирать поверхность столешницы и следить за уровнем влажности на кухне. Если он будет выше допустимого, стружка, входящая в состав плиты, начнет разбухать и изделие потеряет первоначальную форму. Сильно поврежденная ДСП не поддается реставрации, ее необходимо менять.
Купить столешницу в Минске можно на сайте интернет-магазина мебельной фурнитуры «ВиЯр». Подобрать оптимальный вариант для каждого интерьера не составит труда. Столешницы в Минске, предлагаемые онлайн-маркетом, разнообразны, качественны и приобрести их можно по оптимальной цене. При необходимости сотрудники магазина порежут плиту: достаточно просто указать требуемые габариты. Заказ доставляют как по столице, так и в другие города страны.
*на правах рекламы.
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