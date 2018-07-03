ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Столешницы на основе ДСП: высокое качество по доступной цене

04.07.2018 10:55 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Столешницы на основе ДСП: высокое качество по доступной цене
АиФ

Активное использование столешницы соответствующим образом сказывается на ее внешнем виде. Поэтому, организовывая рабочую поверхность, имеет смысл использовать материалы, которые можно легко заменить. К таким относится, в частности, ДСП.

На сайте магазина «ВиЯр» (г. Минск) представлен богатейший выбор самых разнообразных столешниц из древесно-стружечных плит: https://viyar.by/catalog/stoleshnitsy_na_osnove_dsp_1/.

Знакомьтесь: оверлей

ДСП производят из прессованных стружек дерева, которые соединяются формальдегидной смолой. Поверхность плиты покрывают пластиком или ламинационной пленкой. Они придают изделию дополнительную прочность и привлекательный внешний вид.

Защитный слой на поверхности плиты получил название «оверлей». Он обладает множеством преимуществ. В частности:

●       предотвращает возникновение сколов и царапин;

●       противостоит химическому и термическому воздействию. Столешница из ДСП способна без последствий выдерживать температуру свыше 150 °C;

●       сохраняет первоначальный вид плиты.

Толщина покрытия варьируется в пределах 0,5 мм, но в некоторых моделях может достигать и 0,9 мм.

Столешницы на основе ДСП: высокое качество по доступной цене
 

Разнообразны, надежны и просто монтируются

Прежде чем купить столешницу из ДСП, необходимо ознакомиться с особенностями материала, из которого она изготовлена. Одно из главных преимуществ таких плит — они могут имитировать различное сырье. Дерево, мрамор, гранит и плитка — и это далеко не предел.

ДСП бывают самых разных расцветок, отличаются устойчивостью к влаге, внешним повреждениям. Их просто монтировать, плюс стоимость древесно-стружечных плит намного ниже других кухонных фасадов. Увы, вышеперечисленные преимущества сходят на нет, если герметизацию швов провели неправильно.

Необходимо регулярно протирать поверхность столешницы и следить за уровнем влажности на кухне. Если он будет выше допустимого, стружка, входящая в состав плиты, начнет разбухать и изделие потеряет первоначальную форму. Сильно поврежденная ДСП не поддается реставрации, ее необходимо менять.

Купить столешницу в Минске можно на сайте интернет-магазина мебельной фурнитуры «ВиЯр». Подобрать оптимальный вариант для каждого интерьера не составит труда. Столешницы в Минске, предлагаемые онлайн-маркетом, разнообразны, качественны и приобрести их можно по оптимальной цене. При необходимости сотрудники магазина порежут плиту: достаточно просто указать требуемые габариты. Заказ доставляют как по столице, так и в другие города страны.

*на правах рекламы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столешница — важнейшая часть кухонного гарнитура. Чаще всего горизонтальную рабочую поверхность изготавливают из того же материала, что и прочие фасады мебели в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах отчим напал на пасынка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика