В Барановичах отчим напал на пасынка

Все произошло днем 2 июля в одной из квартир Баранович.

В пять вечера в местное ГОВД позвонили из больницы и сообщили о пациенте, который был ранен ножом в живот в собственной квартире.

Как выяснилось, в ходе ссоры 62-летний отчим нанес ранил в живот 43-летнего пасынка. Потерпевший и его отчим живут под одной крышей.

В отношении отчима Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело. Мужчина задержан, ему может грозить наказание до 8 лет лишения свободы.

едется проверка.