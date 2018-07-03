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В Барановичах отчим напал на пасынка

04.07.2018 10:55 — Разное | Аргументы и факты  
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В Барановичах отчим напал на пасынка
Фото из открытых источников

Все произошло днем 2 июля в одной из квартир Баранович.

В пять вечера в местное ГОВД позвонили из больницы и сообщили о пациенте, который был ранен ножом в живот в собственной квартире.

В Барановичах отчим напал на пасынка В Любанском районе сын зарезал мать

Как выяснилось, в ходе ссоры 62-летний отчим нанес ранил в живот 43-летнего пасынка. Потерпевший и его отчим живут под одной крышей.

В отношении отчима Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета РБ возбудил уголовное дело. Мужчина задержан, ему может грозить наказание до 8 лет лишения свободы. 

едется проверка.

 

 
 
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Мужчина задержан, ему может грозить наказание до 8 лет лишения свободы.
 
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