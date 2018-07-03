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Австрия не будет заключать с Германией соглашений о транзитных лагерях для мигрантов на границе
В Вене поддерживают идею борьбы с нелегалами, но предпочитают делать это самостоятельно.
А решение Берлина может навредить Австрии и её жителям: накануне Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеерхофер договорились создать специальные лагеря для беженцев на австрийской границе – там мигрантов будут проверять и высылать обратно, если найдут нарушения. Это может обернуться скоплением беженцев на территории Австрии.
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В Вене поддерживают идею борьбы с нелегалами, но предпочитают делать это самостоятельно.
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