Австрия не будет заключать с Германией соглашений о транзитных лагерях для мигрантов на границе

В Вене поддерживают идею борьбы с нелегалами, но предпочитают делать это самостоятельно.



А решение Берлина может навредить Австрии и её жителям: накануне Ангела Меркель и глава МВД Хорст Зеерхофер договорились создать специальные лагеря для беженцев на австрийской границе – там мигрантов будут проверять и высылать обратно, если найдут нарушения. Это может обернуться скоплением беженцев на территории Австрии.