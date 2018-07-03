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В Волковыске причиной возгорания «Пежо» стало короткое замыкание электропроводки

04.07.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске причиной возгорания «Пежо» стало короткое замыкание электропроводки

3 июля в 11.35 в Волковысский РОЧС поступило сообщение пожаре легкового автомобиля в городе Волковыске.

Владелец авто около 11 часов приехал домой, поставил автомобиль у подъезда. Через 20 минут прибежали соседи и сказали, что горит автомобиль. Хозяин сам пытался потушить возгорание, но безуспешно. С огнем пришлось справляться спасателям.

В результате пожара в легковом автомобиле Peugeot 406,  1996 года выпуска, поврежден моторный отсек,  двигатель, электрооборудование,  лобовое стекло,  правое колесо, капот, лакокрасочное покрытие передней части. Уничтожен  радиатор, передний бампер, фары.   Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля. 

В Волковыске причиной возгорания «Пежо» стало короткое замыкание электропроводки

В Волковыске причиной возгорания «Пежо» стало короткое замыкание электропроводки

В Волковыске причиной возгорания «Пежо» стало короткое замыкание электропроводки

В Волковыске причиной возгорания «Пежо» стало короткое замыкание электропроводки

В Волковыске причиной возгорания «Пежо» стало короткое замыкание электропроводки

В Волковыске причиной возгорания «Пежо» стало короткое замыкание электропроводки

Фото Волковысский РОЧС

 
 
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3 июля в 11.35 в Волковысский РОЧС поступило сообщение пожаре легкового автомобиля в городе Волковыске. Владелец авто около 11 часов приехал...
 
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