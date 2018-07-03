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В Волковыске причиной возгорания «Пежо» стало короткое замыкание электропроводки
04.07.2018 — Разное | Новости Волковыска
3 июля в 11.35 в Волковысский РОЧС поступило сообщение пожаре легкового автомобиля в городе Волковыске.
Владелец авто около 11 часов приехал домой, поставил автомобиль у подъезда. Через 20 минут прибежали соседи и сказали, что горит автомобиль. Хозяин сам пытался потушить возгорание, но безуспешно. С огнем пришлось справляться спасателям.
В результате пожара в легковом автомобиле Peugeot 406, 1996 года выпуска, поврежден моторный отсек, двигатель, электрооборудование, лобовое стекло, правое колесо, капот, лакокрасочное покрытие передней части. Уничтожен радиатор, передний бампер, фары. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля.
Фото Волковысский РОЧС
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3 июля в 11.35 в Волковысский РОЧС поступило сообщение пожаре легкового автомобиля в городе Волковыске. Владелец авто около 11 часов приехал...
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