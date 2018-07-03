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В Волковыске на ул. Боричевского в многоэтажке горела квартира

04.07.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске на ул. Боричевского в многоэтажке горела квартира

4 июля в 2.19 в ЦОУ Волковысского РОЧС от хозяйки поступило сообщение о пожаре в квартире  г. Волковыск, ул. Боричевского.

По прибытии к месту вызова спасателей обнаружено, что из окна квартиры, расположенной на первом этаже идет плотный дым.

Хозяйка,1960 г.р., вышла вместе с работниками МЧС.

Из вышерасположенных этажей эвакуация не производилась.

В результате пожара повреждено имущество (постельные принадлежности, матрас) в жилой комнате.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожность при курении.

Если вы все же курите в доме, делайте это безопасно. Окурки и использованные спички складывайте в несгораемую емкость, наполненную водой. Ни в коем случае не бросайте непогашенные сигареты на пол и не курите в постели. Чтобы вовремя обнаружить возгорание, избежать пожара, установите в доме автономный пожарный извещатель. 

Почему-то каждый из нас привык, что к нам кто-то придет, подскажет, научит и сделает нашу жизнь безопасной. Никто не хочет этого сделать сам, пока не столкнется с бедой. Не стоит ждать, ведь неизвестно, какая и где опасность вас поджидает. Соблюдать элементарные правила безопасности несложно, важно, что этим вы сохраните самое главное, что есть у человека – здоровье,  жизнь и имущество.

В Волковыске на ул. Боричевского в многоэтажке горела квартира

В Волковыске на ул. Боричевского в многоэтажке горела квартира

В Волковыске на ул. Боричевского в многоэтажке горела квартира

В Волковыске на ул. Боричевского в многоэтажке горела квартира

В Волковыске на ул. Боричевского в многоэтажке горела квартира

В Волковыске на ул. Боричевского в многоэтажке горела квартира

В Волковыске на ул. Боричевского в многоэтажке горела квартира

Фото Волковысский РОЧС

 

 
 
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4 июля в 2.19 в ЦОУ Волковысского РОЧС от хозяйки поступило сообщение о пожаре в квартире  г. Волковыск, ул. Боричевского. По прибытии к месту...
 
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