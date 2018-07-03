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Учителям - 800 рублей, врачам - 1140. Сколько платят бюджетникам, которым обещают заметно получки

04.07.2018 11:23 — Разное | Tut.by  
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Зарплаты бюджетников, по планам правительства, должны к концу этого года быть не ниже 80% от средней зарплаты по стране. В мае этот показатель составил почти 77,8%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты получали в мае работники бюджетных организаций.


Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

В мае все бюджетники получали примерно 734 рубля. Это на 15,3 рубля, или на 2,1% больше, чем в апреле 2018 г. Реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом инфляции, по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,4%.

Так, в здравоохранении в целом по стране зарабатывали 731 рубль (в апреле — 722 рубля). При этом врачи — 1140 рублей (1132 рубля), средний медперсонал — 726 рублей (715 рублей).

В образовании средние майские зарплаты составили примерно 657 рублей (в апреле — 636 рублей). Профессора и преподаватели зарабатывали 1120 рублей (1 114 рубля), учителя — 808 рублей (774 рубля).

 

По оценке Министерства финансов, средняя зарплата бюджетников в этом году может вырасти до 760 рублей при достижении целевых параметров развития экономики в 2018 году. Минфин рассчитал, что в случае поступления в бюджет дополнительных доходов (при достижении целевых параметров развития экономики) возможно их направление на дополнительное повышение оплаты труда в бюджетной сфере (до 760 рублей).

Напомним, 16 февраля во время рабочей поездки в Слуцкий район Александр Лукашенко заявил, говоря про зарплаты бюджетников и в целом работников разных отраслей, что «людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо заработать — тут вопросов нет». В ближайшие годы зарплаты педагогов по требованию президента должны вырасти в 2 раза, а также «потихоньку подтянуты выше» получки работников детских садов, младшего медперсонала.

Ранее министр здравоохранения Валерий Малашко пообещал поднять в этом году зарплаты некоторым медикам.

Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич ранее назвала уровни заработных плат в бюджетной сфере в 2018 году при консервативном и оптимистичном прогнозах.

«На 2018 год тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере. Планируется выйти в среднем при консервативном сценарии на 700 рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост, то, я думаю, 760 рублей в среднем в бюджетной сфере мы сможем обеспечить», — сказала Ирина Костевич.

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Зарплаты бюджетников, по планам правительства, должны к концу этого года быть не ниже 80% от средней зарплаты по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты получали в...
 
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