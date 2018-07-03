|
Учителям - 800 рублей, врачам - 1140. Сколько платят бюджетникам, которым обещают заметно получки
Зарплаты бюджетников,
В мае все бюджетники получали примерно 734 рубля. Это на 15,3 рубля, или на 2,1% больше, чем в апреле 2018 г. Реальная заработная плата, которая рассчитывается с учетом инфляции, по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,4%.
Так, в здравоохранении в целом по стране зарабатывали 731 рубль (в апреле — 722 рубля). При этом врачи — 1140 рублей (1132 рубля), средний медперсонал — 726 рублей (715 рублей).
В образовании средние майские зарплаты составили примерно 657 рублей (в апреле — 636 рублей). Профессора и преподаватели зарабатывали 1120 рублей (1 114 рубля), учителя — 808 рублей (774 рубля).
По оценке Министерства финансов, средняя зарплата бюджетников в этом году может
Напомним, 16 февраля во время рабочей поездки в Слуцкий район Александр Лукашенко
Ранее министр здравоохранения Валерий Малашко
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич ранее
«На 2018 год тоже предусмотрен рост заработной платы в бюджетной сфере. Планируется выйти в среднем при консервативном сценарии на 700 рублей. Если, конечно, экономика обеспечит соответствующий рост, то, я думаю, 760 рублей в среднем в бюджетной сфере мы сможем обеспечить», — сказала Ирина Костевич.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зарплаты бюджетников, по планам правительства, должны к концу этого года быть не ниже 80% от средней зарплаты по стране. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие зарплаты получали в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)