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Весь день в адрес Президента и народа поступали поздравления с Днём Независимости

04.07.2018 11:28 — Разное | ОНТ  
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Телеграммы прислали лидеры стран СНГ, Европейского союза и других стран.

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме подчеркнул, что третье июля – знаменательная дата в истории Беларуси. Завещанные нашими родителями и дедами братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надёжной основой развития российско-белорусских связей.

Председатель КНР в поздравлении отметил всё возрастающее международное положение и влияние Беларуси, экономическое развитие страны. Си Цзиньпин подчеркнул, что придаёт большое значение развитию китайско-белорусских отношений.

Поздравления в адрес Александра Лукашенко направил Президент Франции. Эммануэль Макрон пожелал, чтобы отношения между двумя странами усилились во всех областях. И отметил развитие отношений Беларуси с Европейским союзом.

Также свои поздравления направили президенты Украины, Казахстана, Азейбарджана, Таджикистана, Туркменистана, Молдовы, Турции, Объединённых Арабских Эмиратов.

Поздравительные телеграммы пришли от Папы Римского Франциска, Королевы Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы второй, короля Швеции Карла 16-го Густава, короля Иордании Абдалла второго, императора Японии Акихито.

 
 
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Телеграммы прислали лидеры стран СНГ, Европейского союза и других стран.
 
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