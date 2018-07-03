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Минчанин оставил на неделю на трассе сломавшийся BMW: воры украли даже радиатор

04.07.2018 11:15 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
На трассе МинскВитебск парень оставил на неделю сломавшийся автомобиль, воры вынесли все. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию обратился 23-летний минчанин, который рассказал, что неделю назад он ехал на BMW по трассе Минск — Витебск. На 86-м километре дороги вблизи деревни Литвичи автомобиль сломался. Так как отбуксировать машину к месту ремонта не было возможности, молодой человек оставил BMW на обочине.

Вернувшись более чем через неделю, хозяин обнаружил, что в автомобиле разбито боковое стекло. Из машины воры вынесли магнитолу, сабвуфер, шесть музыкальных колонок, обшивку, набор инструментов, декоративные колпаки, фары и даже радиатор. По словам автовладельца, общая сумма ущерба составила более 2,6 тысячи рублей.

Милиционеры просят очевидцев или других граждан, обладающих какой-либо информацией по данному происшествию, позвонить по телефонам: 8 017 745−51−59 или 102.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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На трассе Минск — Витебск парень оставил на неделю сломавшийся автомобиль, воры вынесли все.
 
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