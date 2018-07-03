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Что в белорусской глубинке говорят о Лукашенко и Путине

04.07.2018 11:06 — Разное | UDF  
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Фото носит иллюстративный характер
Забегая наперед — нет у народа веры в борьбу с казнокрадами.

Недавно довелось побывать на застолье в белорусской глубинке. Дело было за несколько сотен километров на юг от Минска. За столом собрались самые разные люди: жители областных центров и деревень, инженеры и простые работяги.

Сначала разговаривали о своем, семейном — многие за столом приходились друг другу родственниками. Но вскоре беседа плавно перетекла в политику. Началось все с одиночных нападок на Украину, где, как известно из телевизора, «процветает бардак и анархия». Правда, один из гостей очень быстро внес коррективы:

— А что вам та Украина? Что, в России все хорошо? Вон как Путин людей кинул! Под футбол решил пенсионную реформу протолкнуть, думал народ ничего не заметит.

Разговор о судьбе российских пенсионеров на этом не закончился. Люди за столом заговорили о своем, о белорусском пенсионере:

— Люди наши, особенно мужики, и так мрут через пару лет, как на пенсию выйдут. А теперь до нее еще дожить нужно будет.

Тут кто-то вспомнил местное кладбище, где на новом участке нужно еще поискать кого-то старше 65-70 лет.

— А тут еще этот аккумуляторный завод под Брестом строят. Как ни протестовали люди, властям на их начхать! — разговор неуклонно приближался к громкому скандалу последних дней.

— А что наш Лукашенко? А он все начальников сажает. Сначала в директорское кресло, потом на нары. А через год отпускает — и в колхоз.

Черту под разговором подвели почти единодушно: везде власть только и знает, как простого человека надурить, да себя не обидеть.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Забегая наперед — нет у народа веры в борьбу с казнокрадами.
 
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