ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биржа: в начале первых июльских торгов белорусский рубль девальвируется к доллару и евро

04.07.2018 10:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Иллюстративное фото
Торги на валютной бирже в среду 4 июля открылись укреплением евро и доллара, российский рубль опять обвалился, но значение корзины валют снизилось всего на 0,08%.

По данным banki24.by на 10:15:

Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0046 рубля до 1,9944 BYN/USD.

Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0132 рубля до 2,3274 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля обвалился сразу на 0,0158 рубля до 3,1547& BYN/100RUB.

Нефть

С утра пятницы 29 июня до утра среды 4 июля стоимость нефти марки BRENT выросла на 0,3 доллара до 78,0 долларов за баррель. В течение этого интервала времени колебания котировок находились внутри диапазона от 76,9 до 79,3 долларов за баррель.

Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть до 85$ за баррель. Риски в отношении экспорта иранской нефти стремительно выросли за минувшую неделю считают в банке. На брифинге 26 июня представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон «будет настаивать на том, чтобы страны свели импорт иранской нефти к нулю, и некоторые из них уже подтвердили это намерение».

Россия

На торгах в Москве доллар торгуется вблизи отметки 63,08 USD/RUB, а евро около 73,64 EUR/RUB.

 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торги на валютной бирже в среду 4 июля открылись укреплением евро и доллара, российский рубль опять обвалился.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанин оставил на неделю на трассе сломавшийся BMW: воры украли даже радиатор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика