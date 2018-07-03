Биржа: в начале первых июльских торгов белорусский рубль девальвируется к доллару и евро

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По данным banki24.by на 10:15:Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0046 рубля до 1,9944 BYN/USD.Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0132 рубля до 2,3274 BYN/EUR.Средневзвешенный курс российского рубля обвалился сразу на 0,0158 рубля до 3,1547& BYN/100RUB.С утра пятницы 29 июня до утра среды 4 июля стоимость нефти марки BRENT выросла на 0,3 доллара до 78,0 долларов за баррель. В течение этого интервала времени колебания котировок находились внутри диапазона от 76,9 до 79,3 долларов за баррель.Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть до 85$ за баррель. Риски в отношении экспорта иранской нефти стремительно выросли за минувшую неделю считают в банке. На брифинге 26 июня представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон «будет настаивать на том, чтобы страны свели импорт иранской нефти к нулю, и некоторые из них уже подтвердили это намерение».На торгах в Москве доллар торгуется вблизи отметки 63,08 USD/RUB, а евро около 73,64 EUR/RUB.