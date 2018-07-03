Бывший министр обороны Армении заочно арестован

Суд в Ереване удовлетворил ходатайство следственного органа об аресте бывшего министра обороны Армении генерал-лейтенанта Микаела Арутюняна, обвиняемого в "свержении конституционного строя" в марте 2008 года.

"Мерой пресечения в отношении М.Арутюняна избран арест", - заявляет во вторник пресс-служба Специальной следственной службы Армении.

Как сообщалось ранее, Специальная следственная служба (ССС) Армении выдвинула обвинение в отношении бывшего министра обороны республики генерал-лейтенанта Микаела Арутюняну в "свержении конституционного строя" в марте 2008 года и объявила его в розыск.

Во вторник возбуждено головное дело по статье "свержение конституционного строя" в период с 23 февраля по 2 марта 2008 года. Данное уголовное дело присоединено к уже расследуемому делу о событиях 1 и 2 марта 2008 года в Ереване.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При разгоне погибли десять человек, более 250 получили ранения.

72-летний М.Арутюнян в 1994-2007 гг. был начальником Главного штаба ВС Армении, в 2007-2008 гг. - министром обороны. В 2008 году С. Саргсяном он был назначен главным военным инспектором. Освобожден от этой должности в мае 2018 года, после избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении.

В 2008 году Н.Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

Согласно сообщению ССС, М.Арутюнян обвиняется по ч.1 ст.300.1 УК Армении, в том, что он по предварительному сговору вместе с другими высокопоставленными лицами "сверг конституционный строй".

"Следствием выяснено, что в период подготовки и проведения президентских выборов 19 февраля 2008 года произошли такие нарушения, которые, согласно широким общественным слоям, нарушили действующую в то время статью 4 Конституции - основные принципы избирательного права, в результате чего народ лишился возможности реализации своей власти посредством свободных выборов", - говорится в сообщении.

"Широкомасштабные нарушения процесса выборов, которые общественными организациями, различными правозащитными структурами и гражданами приписаны сторонникам действующего тогда президента Армении Роберта Кочаряна и премьер-министра, кандидата на пост президента Сержа Саргсяна, вызвали возмущение большей части общественности, а с 20 февраля были организованы многотысячные круглосуточные акции протеста", - отмечают в службе.

По данным следствия, акции протеста вызвали серьезную обеспокоенность действующих властей.

"М.Арутюнян и другие высокопоставленные лица нарушили статью Конституции о том, что ВС Армении обеспечивают безопасность, оборону и территориальную целостность, неприкосновенность границ республики, а в гражданских вопросах сохраняют нейтралитет. Кроме того, нарушена статья о том, что лишь при военном нападении на республику, непосредственной угрозе или объявлении войны президент Армении может ввести военное положение, и только после этого может быть принято решение об использовании ВС", - заявили в ССС.

В сообщении отмечается, что М.Арутюнян и другие высокопоставленные лица, нарушив Конституцию, фактически утвердили в Армении военное положение, а Вооруженные силы Армении были использованы в гражданских вопросах и против участвующих в митингах граждан.

"В частности, министр обороны Армении 23 февраля 2008 года подписал приказ под грифом "совершенно секретно" "о выполнении выдвинутых верховным главнокомандующим задач", в котором мирные демонстранты были охарактеризованы как "политические силы, не принимающие результатов президентских выборов, и дестабилизирующие ситуацию", а для обеспечения "естественного развития страны" весь личный состав ВС был переведен на казарменное состояние. Были созданы офицерские группы, выдано табельное оружие. Были также созданы подразделения по выполнению сложных задач, им было выдано стрелковое оружие", - отметили в ССС.

На рассвете 1 марта 2008 года полиция Армении провела операцию по зачистке площади Свободы в центре Еревана от демонстрантов, после чего они собрались у памятника Мясникяну, близ зданий мэрии Еревана и посольства Франции. Число демонстрантов росло, и уже днем подразделения Вооруженных сил со своей техникой разместились в центре Еревана.

"Вечером 1 марта подразделения полиции и ВС осуществили специальные мероприятия с применением оружия, взрывчатых веществ по разгону демонстрантов, в результате чего сотни человек получили ранения, Еревану и гражданам был нанесен имущественный ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

"В ходе осуществленных действий погибли восемь гражданских лиц и два служащих полиции. Мирная демонстрация была разогнана. Существенный урон был нанесен международному рейтингу Армении. Обвиняемый М.Арутюнян объявлен в розыск. В суд представлено ходатайство о его аресте", - отметили в службе.