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Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости США
Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на продолжение позитивной динамики в отношениях с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко лидеру Соединенных Штатов Америки по случаю Дня Независимости этой страны. Глава государства подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня.
День Независимости в США начнут отмечать уже через несколько часов. Традиционно 4 июля американцы облачаются в красно-бело-голубые одежды, устраивают парады, барбекю и фейерверки.
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на продолжение позитивной динамики в отношениях с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорится в...
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