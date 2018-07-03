Александр Лукашенко поздравил Дональда Трампа с Днем Независимости США

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на продолжение позитивной динамики в отношениях с США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом говорится в поздравлении Президента Александра Лукашенко лидеру Соединенных Штатов Америки по случаю Дня Независимости этой страны. Глава государства подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня.





День Независимости в США начнут отмечать уже через несколько часов. Традиционно 4 июля американцы облачаются в красно-бело-голубые одежды, устраивают парады, барбекю и фейерверки.