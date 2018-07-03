Курсы валют и криптовалют на сегодня

В начале первых июльских торгов белорусский рубль девальвируется к доллару и евро, биткойн -173.3.
Средневзвешенный курс доллара вырос на 0,0046 рубля до 1,9944 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро подскочил на 0,0132 рубля до 2,3274 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля обвалился сразу на 0,0158 рубля до 3,1547& BYN/100RUB.
Bitcoin − 6470.78$ (-173.3);
Bitcоin Cash/ВСС – 753.2$ (-59.35);
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Еthеreum − 461.45$ (-17.98);
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Monero − 137.43$ (-6.06).