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Спасательная операция продолжается в Индонезии: у берегов острова Сулавеси затонул паром
На момент крушения там находились около 140 пассажиров – половину из них удалось обнаружить и вытащить живыми.
К этой минуте подтверждена гибель 29 человек. Известно, что после отправления судно ушло недалеко от берега: начался сильный ветер, и поднялись волны. Капитан принял решение развернуть паром, но до суши не дотянул. Предварительно, в левой части корпуса корабля обнаружена течь.
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На момент крушения там находились около 140 пассажиров – половину из них удалось обнаружить и вытащить живыми.
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