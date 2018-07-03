Спасательная операция продолжается в Индонезии: у берегов острова Сулавеси затонул паром

На момент крушения там находились около 140 пассажиров – половину из них удалось обнаружить и вытащить живыми.



К этой минуте подтверждена гибель 29 человек. Известно, что после отправления судно ушло недалеко от берега: начался сильный ветер, и поднялись волны. Капитан принял решение развернуть паром, но до суши не дотянул. Предварительно, в левой части корпуса корабля обнаружена течь.