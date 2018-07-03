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Вечером 6 июля в Мстиславле отпразднуют Купалье. Расписание движения автобуса

04.07.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Вечером 6 июля в Мстиславле отпразднуют Купалье. Расписание движения автобуса

6 июля 2018 года на берегу реки Вихра, на Пятом песочке, будет проходить праздник «Купалье». Начало в 21.30.

В программе: культурно-развлекательные мероприятия, работа спортивных площадок.

С 20.00 начнётся праздничная торговля.

К месту праздника будет организовано движение общественного транспорта.

Отправление от магазина «Гермес» (микрорайон Юго-Западный) в 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30Остановочные пункты: аптека, больница, район газоснабжения.

Отправление от Пятого песочка в 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 24.00. Остановочные пункты: район газоснабжения, больница, аптека.

Стоимость проезда — 55 копеек.

Вечером 6 июля в Мстиславле отпразднуют Купалье. Расписание движения автобуса

 
 
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6 июля 2018 года на берегу реки Вихра, на Пятом песочке, будет проходить праздник «Купалье». Начало в 21.30. В программе: культурно-развлекательные мероприятия, работа...
 
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