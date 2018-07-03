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В Витебской области разыскивают двух подростков

04.07.2018 11:44 — Разное | БелТА  
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В Витебской области разыскивают двух подростков
Фото из архива

4 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области разыскивают двух подростков, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

В милицию 1 июля обратился инструктор по культурно-оздоровительной работе спортивно-оздоровительного лагеря "Спартаковец", который расположен возле деревни Подберезье Витебского района. Мужчина сообщил, что около 20.30 из лагеря ушла 13-летняя воспитанница детского дома Витебска. О ее местонахождении ничего не известно.

Также 1 июля пропал 14-летний подросток из Новополоцка. Он сказал маме, что отправляется за покупками в магазин и домой не вернулся.

"Есть основания полагать, что эти случаи связаны. Подростки в свое время вместе лечились в медучреждении, познакомились и, вероятно, сговорились, чтобы в установленном месте встретиться", - рассказал Виталий Сапроненко.

Не исключено, что ребята сейчас находятся вместе в Витебске. Подростки могли доехать до областного центра на общественном транспорте.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении сбежавших, просьба сообщить в милицию.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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4 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебской области разыскивают двух подростков, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского...
 
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