Google прокомментировала обвинения в доступности переписки в Gmail сторонним разработчикам

Google опубликовала ответ на статью Wall Street Journal, в которой ИТ-гигант обвнили в том, что разработчики сторонних приложений получают доступ к пользовательской переписке Gmail, пишет The Verge.





В посте глава подразделения по безопасности Google Cloud Сюзанн Фрей объяснила, на каких условиях сторонние разработчики приложений получают право читать и анализировать содержание сообщений, пересылаемых через Gmail. Она также перечислила меры, с помощью которых пользователи и организации могут защитить конфиденциальность и безопасность данных.

Сторонние приложения, которые хотят получить доступ к пользовательским сообщениям, перед публикацией проходят несколько этапов проверки: автоматическую и ручную, оценку политики конфиденциальности и стартовой страницы, которая обеспечивает надёжность приложения. Кроме этого, приложения тестируют, чтобы убедиться, что оно функционирует так, как заявлено создателями. Процесс проверки Google гарантирует, что авторы приложений предоставляют только верную информацию о себе и запрашивают только те данные, которые необходимы для функционирования приложения.

Также Фрей дала несколько рекомендаций, чтобы убедиться, что данные находятся в руках проверенных источников: например, внимательно читать блоки, запрашивающие доступ для сторонних приложений и использовать инструмент проверки безопасности от Google, чтобы проверить, какие устройства подключены к аккаунту, какие сторонние приложения имеют доступ к почте и какие у них есть разрешения.