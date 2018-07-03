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Google прокомментировала обвинения в доступности переписки в Gmail сторонним разработчикам

04.07.2018 11:53 — Разное | dev.by  
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Google опубликовала ответ на статью Wall Street Journal, в которой ИТ-гигант обвнили в том, что разработчики сторонних приложений получают доступ к пользовательской переписке Gmail, пишет The Verge.

Google прокомментировала обвинения в доступности переписки в Gmail сторонним разработчикам

В посте глава подразделения по безопасности Google Cloud Сюзанн Фрей объяснила, на каких условиях сторонние разработчики приложений получают право читать и анализировать содержание сообщений, пересылаемых через Gmail. Она также перечислила меры, с помощью которых пользователи и организации могут защитить конфиденциальность и безопасность данных.

Сторонние приложения, которые хотят получить доступ к пользовательским сообщениям, перед публикацией проходят несколько этапов проверки: автоматическую и ручную, оценку политики конфиденциальности и стартовой страницы, которая обеспечивает надёжность приложения. Кроме этого, приложения тестируют, чтобы убедиться, что оно функционирует так, как заявлено создателями. Процесс проверки Google гарантирует, что авторы приложений предоставляют только верную информацию о себе и запрашивают только те данные, которые необходимы для функционирования приложения.

Также Фрей дала несколько рекомендаций, чтобы убедиться, что данные находятся в руках проверенных источников: например, внимательно читать блоки, запрашивающие доступ для сторонних приложений и использовать инструмент проверки безопасности от Google, чтобы проверить, какие устройства подключены к аккаунту, какие сторонние приложения имеют доступ к почте и какие у них есть разрешения.

Более тщательную проверку и жёсткие условия использования пользовательских данных компания ввела в связи с недавним скандалом с Facebook и Cambridge Analytica. Ещё в прошлом году Google заявила, что запретит доступ к личным сообщениям пользователей в рекламных целях, чтобы сделать G Suite более привлекательным для корпоративных клиентов.

 
 
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Google опубликовала ответ на статью Wall Street Journal, в которой ИТ-гигант обвнили в том, что разработчики сторонних приложений получают доступ к пользовательской переписке...
 
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