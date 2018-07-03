Спасатели вытащили женщину из пятиметрового колодца

Пенсионерка госпитализирована из-за переохлаждения.

Информация об инциденте в деревне Медюки поступила в МЧС вчера, 3 июля, во второй половине дня.

Спасатели нашли в колодце глубиной 5 метров, заполненном водой на 70 сантиметров, женщину из соседней деревни. Она рассказала, что шла в лес за ягодами, но упала в колодец около заброшенного дома. Для того, чтобы поднять пострадавшую наверх, потребовалась лестница и веревка.