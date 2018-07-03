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Первый домашний матч в новом сезоне минское "Динамо" проведет против "Йокерита"

04.07.2018 12:00 — Разное | Tut.by  
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Завтра Континентальная хоккейная лига опубликует календарь, но уже известно, что первый домашний матч минское «Динамо» проведет 10 сентября.


Фото:ДарьяБурякина, TUT.BY

Соперником «зубров» будет хельсинский «Йокерит». Отметим, что до этого минчане проведут выездную серию игр.

Презентация команды перед родной публикой состоится за месяц до первого официального поединка: 2 августа динамовцы сыграют в Минске спарринг с новосибирской «Сибирью». После этого подопечные Горди Дуайера отправятся на Кубок губернатора Нижегородской области, а затем — на традиционный турнир Кубок ЛЖД в Риге. Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября — стартовые матчи «зубры» проведут в гостях. Полный календарь будет опубликован завтра.

К матчу-открытие клуб готовит масштабное шоу, которым обещает удивить публику. Также в ходе чемпионата болельщиков ожидает много других сюрпризов. Сейчас в самом разгаре бронирование сезонных абонементов. После того, как будет опубликован полный календарь, в продаже появятся популярные абонементы «ТОП-матчи» и «Выходного дня».

 
Теги: Минск
 
 
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Завтра Континентальная хоккейная лига опубликует календарь, но уже известно, что первый домашний матч минское "Динамо" проведет 10 сентября.
 
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