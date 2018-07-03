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Первый домашний матч в новом сезоне минское "Динамо" проведет против "Йокерита"
Завтра Континентальная хоккейная лига опубликует календарь, но уже известно, что первый домашний матч минское «Динамо» проведет 10 сентября.
Соперником «зубров» будет хельсинский «Йокерит». Отметим, что до этого минчане проведут выездную серию игр.
Презентация команды перед родной публикой состоится за месяц до первого официального поединка: 2 августа динамовцы сыграют в Минске спарринг с новосибирской «Сибирью». После этого подопечные Горди Дуайера отправятся на Кубок губернатора Нижегородской области, а затем — на традиционный турнир Кубок ЛЖД в Риге. Регулярный чемпионат КХЛ начнется 1 сентября — стартовые матчи «зубры» проведут в гостях. Полный календарь будет опубликован завтра.
К матчу-открытие клуб готовит масштабное шоу, которым обещает удивить публику. Также в ходе чемпионата болельщиков ожидает много других сюрпризов. Сейчас в самом разгаре
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Завтра Континентальная хоккейная лига опубликует календарь, но уже известно, что первый домашний матч минское "Динамо" проведет 10 сентября.
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