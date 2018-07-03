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В Малиновке сгорели 3 автомобиля. Предполагают поджог

04.07.2018 11:44 — Разное | Tut.by  
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В ночь на 3 июля в столичном микрорайоне Малиновка сгорели три автомобиля. Предполагаемая причина пожара — поджог. Об этом сообщили в МГУ МЧС.


Фото: МГУ МЧС

Первый пожар произошел около 01.55 на улице Слободской: на территории СТО сгорел легковой автомобиль Opel Astra. Менее чем через час спасатели выезжали к дому № 123 на улице Есенина на тушение Opel Ascona. Еще одно происшествие произошло уже около 04.00 возле дома № 97 на улице Есенина, здесь горел Proton Persona.


Фото: МГУ МЧС

— Во всех трех случаях возгорания начинались в салоне транспортных средств. В результате пожаров автомобили получили идентичные повреждения салона и лакокрасочного покрытия, — рассказали в МЧС.


Фото: МГУ МЧС

Наиболее вероятная причина произошедшего — поджог. Виновное лицо устанавливается.

 
 
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Во всех трех случаях возгорания начинались в салоне транспортных средств. В результате пожаров автомобили получили идентичные повреждения салона и...
 
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