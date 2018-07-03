До бесплатного летнего фестиваля осталось всего 2 дня. Впервые в Бобруйске пройдет большой open-air «Би-2 FEST» , хедлайнером которого станет группа Би-2. Более того, Би-2 — главные инициаторы и идейные вдохновители мероприятия. В преддверии феста организаторы собрали всю необходимую информацию, которая пригодится гостям фестиваля.





Карта фестиваля и расписание выступлений

Open-air «Би-2 FEST» состоится на площади возле Бобруйск-Арены.

Здесь будет работать большой фудкорт, официальные точки продаж сувенирной продукции, где гости фестиваля смогут приобрести мерч артистов, зоны отдыха и, конечно, сцена, на которой зрителей ждут выступления групп «Солнечная сторона», «Сети», Midnight Faces, Brainstorm и Би-2. Концертная программа начнется в 18:00.

Возле Бобруйск-арены предусмотрены большие парковки, на которых гости из других городов смогут оставить свои транспортные средства.

График выступлений:* 18:05 — 18:30 — Солнечная сторона

18:50 — 19:20 — Сети

19:50 — 20:30 — Midnight Faces

21:00 — 22:00 — Brainstorm

22:30 — 00:30 — Би-2

*В программе возможны незначительные изменения

В день фестиваля фудкорты будут работать с 15:00 до 00:30. Организаторы постарались собрать на мероприятии различных представителей уличной еды: здесь можно будет познакомиться с мексиканской кухней и полакомиться домашней едой, попробовать различную выпечку и традиционный стритфуд, приобрести прохладительные напитки, а также кофе и чай. Также будет работать кухня для вегетарианцев.

Более того, на фестиваль привезут 80 000 бутылок воды, которая будет раздаваться бесплатно всем желающим. Из алкогольных напитков будет продаваться баночное пиво — любой другой алкоголь категорически запрещен. Обращаем ваше внимание на то, что распитие пива разрешено только в зоне фестиваля.

Как добраться в Бобруйск и к Бобруйск-Арене





Из Минска в Бобруйск можно приехать на официальных автобусах фестиваля. Стоимость билета в обе стороны: 20 BYN. Автобусы из Минска будут отправляться от станции м. Могилевская в 17:00 и 18:00. Приобрести билеты можно в офисе концертного агентства ALLSTARS по адресу: Интернациональная 16, 3 этаж, офис 301.

Также в Бобруйск можно приехать на собственном автомобиле, железнодорожных поездах, курсирующих автобусах и маршрутках. Добраться с железнодорожного вокзала и автовокзала города Бобруйск до Бобруйск-Арены можно на троллейбусе № 2 до остановки «Дом связи», а затем на автобусе № 25 до Бобруйск-Арены или пешком (примерно 2 км.)





Внимание!

На входе на фестивальную площадку будут работать КПП, где досмотр зрителей будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов. На мероприятие категорически запрещено проносить:

— любые напитки;

— скоропортящиеся продукты питания и продукты в опасной упаковке;

— наркотические вещества;

— огнестрельное, газовое, пневматическое, холодное оружие и другие опасные для здоровья окружающих предметы;

— колюще-режущие предметы: металлические пруты и спицы, заточки, шипы и т.д. Также запрещено проносить стеклянную тару и газовые баллоны.

Вход на фестиваль лицам в алкогольном опьянении запрещен.

Вход на фестиваль свободный. Информация о билетах на автобусы фестиваля по телефону: +375 29 650 11 33. Место проведения: площадь перед Бобруйск-Ареной (улица Карбышева, 11).