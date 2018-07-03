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Бесплатный open-air "Би-2 Fest": карта фестиваля и все, что вы должны знать о концерте
До бесплатного летнего фестиваля осталось всего 2 дня. Впервые в Бобруйске пройдет большой
Карта фестиваля и расписание выступлений
Open-air «Би-2 FEST» состоится на площади возле Бобруйск-Арены.
В день фестиваля фудкорты будут работать с 15:00 до 00:30. Организаторы постарались собрать на мероприятии различных представителей уличной еды: здесь можно будет познакомиться с мексиканской кухней и полакомиться домашней едой, попробовать различную выпечку и традиционный стритфуд, приобрести прохладительные напитки, а также кофе и чай. Также будет работать кухня для вегетарианцев.
Более того, на фестиваль привезут 80 000 бутылок воды, которая будет раздаваться бесплатно всем желающим. Из алкогольных напитков будет продаваться баночное пиво — любой другой алкоголь категорически запрещен. Обращаем ваше внимание на то, что распитие пива разрешено только в зоне фестиваля.
Как добраться в Бобруйск и к Бобруйск-Арене
Из Минска в Бобруйск можно приехать на официальных автобусах фестиваля. Стоимость билета в обе стороны: 20 BYN. Автобусы из Минска будут отправляться от станции м. Могилевская в 17:00 и 18:00. Приобрести билеты можно в офисе концертного агентства ALLSTARS по адресу: Интернациональная 16, 3 этаж, офис 301.
Также в Бобруйск можно приехать на собственном автомобиле, железнодорожных поездах, курсирующих автобусах и маршрутках. Добраться с железнодорожного вокзала и автовокзала города Бобруйск до Бобруйск-Арены можно на троллейбусе № 2 до остановки «Дом связи», а затем на автобусе № 25 до Бобруйск-Арены или пешком (примерно 2 км.)
Внимание!
На входе на фестивальную площадку будут работать КПП, где досмотр зрителей будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов. На мероприятие категорически запрещено проносить:
— любые напитки;
Вход на фестиваль лицам в алкогольном опьянении запрещен.
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В преддверии феста организаторы собрали всю необходимую информацию, которая пригодится гостям фестиваля.
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