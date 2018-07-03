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В Кейптауне выпал снег. Зима пришла в Южную Африку в разгар лета
Белоснежный покров не появлялся на улицах города уже 10 лет. Из-за неожиданных осадков сразу в нескольких районах начались наводнения.
Движение транспорта на горных перевалах парализовано. Впрочем, совсем не летняя погода не расстроила местных жителей: они наслаждаются необычными пейзажами и лепят снеговиков.
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Белоснежный покров не появлялся на улицах города уже 10 лет.
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