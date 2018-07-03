В Кейптауне выпал снег. Зима пришла в Южную Африку в разгар лета

Белоснежный покров не появлялся на улицах города уже 10 лет. Из-за неожиданных осадков сразу в нескольких районах начались наводнения.



Движение транспорта на горных перевалах парализовано. Впрочем, совсем не летняя погода не расстроила местных жителей: они наслаждаются необычными пейзажами и лепят снеговиков.