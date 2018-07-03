В британском Честере задержана медсестра, которую подозревают в убийстве восьми младенцев

Её же считают виновной в покушении на жизнь ещё шести малышей. Подробности дела пока не раскрывают.



Известно, что в полицию обратились сами сотрудники больницы – они не смогли выявить причины высокой смертности новорожденных с 2015 по 2016 годы и заподозрили неладное. Задержание медсестры (28-летней Люси Летсби) поразило коллег. Причины гибели детей пока не уточняются.