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В британском Честере задержана медсестра, которую подозревают в убийстве восьми младенцев

04.07.2018 12:32 — Разное | ОНТ  
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Её же считают виновной в покушении на жизнь ещё шести малышей. Подробности дела пока не раскрывают.

Известно, что в полицию обратились сами сотрудники больницы – они не смогли выявить причины высокой смертности новорожденных с 2015 по 2016 годы и заподозрили неладное. Задержание медсестры (28-летней Люси Летсби) поразило коллег. Причины гибели детей пока не уточняются.

 
 
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Её же считают виновной в покушении на жизнь ещё шести малышей. Подробности дела пока не раскрывают.
 
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