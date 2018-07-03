На трассе погиб ребёнок





30 июня 2018 года около 08:05 часов гражданин Германии 1991 года рождения, управляя автомобилем «NISSAN QASHQAI +2», двигаясь по средней полосе движения 60-го км автодороги М-1/Е-30 «Брест-Минск-граница РФ» в направлении г. Минска совершил попутное касательное столкновение с двигавшимся в попутном направлении по крайней правой переходно-скоростной полосе (полосе разгона) от АЗС№ 43 «Белоруснефть» грузовым автомобилем «DAF». Автомобиль «NISSAN» отбросило на дорожное ограждение, установленное на разделительной полосе (три касательных столкновения с ограждением). В результате ДТП 2 пассажира 1954 и 2017 года рождения автомобиля «NISSAN QASHQAI +2» получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в УЗ «Кобринская ЦРБ». От полученных травм ребенок, который на момент аварии находился на заднем пассажирском сидении по центру в детском удерживающем устройстве, умер в реанимационном отделении. Проверку по данному факту проводит Госавтоинспекция и Кобринский РОСК. С начала года на территории Кобринщины это 4-й факт, когда управление транспортом в утомленном состоянии становится причиной ДТП, в которых причиняются травмы людям. Всего в данных ДТП травмы получили 9 человек и 1 человек погиб.

Александр ПОЛЕТИЛО, старший госавтоинспектор ОГАИ Кобринского РОВД.